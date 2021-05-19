شكرا لقرائتكم خبر عن realme تُدهش السوق المصرية بسلسلة realme 8 التي ستكون اختيارك المفضل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نجاح تلو الآخر تحققه realme العلامة التجارية الأسرع نموا في العالم في مجال صناعة تكنولوجيا الهواتف الذكية ومنتجات الذكاء الاصطناعي، عبر سلسلة الأرقام لهواتفها الذكية.

وقريباً ستطلق الشركة الشابة صاحبة شعار Dare to Leap إلى السوق المصري أحدث إصدار من هواتفها، لتدهش عشاق منتجاتها من الهواتف الذكية ذات الإمكانيات والقدرات العالية والسعر التنافسي، لتعلن عزمها طرح ال Dual Flagship سلسلة هواتفrealme 8 المُعزز بأحدث أنواع التكنولوجيا التي تخاطب الشباب وتلبي احتياجاتهم وترضي طموحاتهم وفي نفس الوقت تحقق أعلى معدلات رضا المستخدمين.

الطرح الرسمي لل Dual Flagship سلسلة هواتف realme 8 & realme 8 Pro في مصر سيكون أواخر الشهر الجاري وتحديدا في الثامنة من مساء يوم الاثنين 31 مايو 2021 في احتفالية افتراضية يتم بثها عبر منصات الشركة المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ويوتيوب وإنستغرام.

ومن المنتظر أن تحقق سلسة realme 8 نجاحات كبرى غير مسبوقة في السوق المصرية نظرا لما تتمتع به من قدرات فائقة، حيث تأتي بكاميرا رباعية فائقة الوضوح بمستشعر سامسونج HM2 بدقة 108 ميجابكسل تجعل من التقاط الصور متعة لا متناهية، وتجربة احترافية كاملة التفاصيل فضلا عن أحدث التكنولوجيات المستخدمة عالميا في مجال صناعة الهواتف، بالإضافة لجودة مكونات التصنيع والتصميم العصري النحيف الذي يلبي احتياجات المستخدمين ويرضى طموحاتهم خاصة الشباب.

وتسعى realme دائما إلى تعزيز قدراتها كواحدة من الشركات الرائدة في مجال تطوير تكنولوجيا الكاميرات المدمجة في هواتفها الذكية، حيث كانت من أوائل الشركات حول العالم التي دعمت هواتفها بكاميرا رباعية بدأتها مع إطلاق سلسلة realme 5 ثم أطلقت أول كاميرا بدقة 64 ميجابكسل في العالم في realme XT.

ولأنها الأسرع نمواً عالميا، والرائدة في مجال صناعة سلسلة الأرقام للهواتف الذكية ذات القدرات الفائقة، فقد نجحت realme في اكتساب ثقة 40 مليون مستخدم حول العالم لسلسلة الأرقام من أصل 70 مليون مستخدم ككل لجميع منتجاتها، بما يؤكد من جديد على قوة وتفرد هذه السلاسل من الهواتف وتميزها عن مثيلاتها من العلامات التجارية الاخرى، فهي تقدم تجربة اداء واستخدام غاية في الاحترافية والتطور.

وفي مصر حققت realme مجموعة متميزة من النجاحات على أكثر من صعيد، فعلى سبيل المثال حصلت realme على ثقة 2.5 مليون مستخدم لجميع منتجاتها، منهم 1.1 مستخدم لسلسلة الأرقام لهواتفها الذكية، وحصة سوقية تبلغ 13.2% لتحتل المرتبة الرابعة بين أكبر الشركات المنتجة للهواتف الذكية العاملة في السوق المصرية، وذلك بحسب أخر تقرير لمؤسسة IDC العالمية المتخصصة في أبحاث السوق ذات الصلة بقطاع التكنولوجيا.

وتراهن realme بقوة على نجاح سلسلة realme 8 بفضل إمكانياتها المتقدمة والتي تضارع هواتف من فئة Flag Ship بعلامات تجارية أخرى ولكن بسعر تنافسي سيكون الأفضل في السوق.

وبالرغم من حداثة عمر الشركة عالميا والذي لا يتجاوز 4 سنوات فقط، إلا أنها اصبحت العلامة التجارية الأسرع نموا في العالم في مجال صناعة الهواتف الذكية خلال عام 2020 بمعدلات نمو بلغت نحو 65٪. واحتلت المركز السابع بين كافة العلامات التجارية انتشارا في نحو 61 سوق تعمل بها.