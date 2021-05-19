شكرا لقرائتكم خبر عن الطريقة الآمنة لتقديم الطعام للمصابين بفيروس كورونا في العزل المنزلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لا يزال عدد المصابين بفيروس كورونا في العالم مرتفعًا، ومع هذا التحدي يعيش البعض مع شخص يشتبه في إصابته أو تأكد إصابته بـ كورونا في أسرهم، وهو ما يتطلب عزلهم على الفور في جزء واحد من المنزل والتأكد من الممارسات التي تقلل من انتشار الفيروس للآخرين في الأسرة.

وبحسب ما نشره موقع " timesofindia"ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية ، يجب على أي شخص يعاني من أعراض كورونا البقاء في غرفة فردية جيدة التهوية ونوافذ مفتوحة، كما يجب عليهم تجنب استخدام المساحات المشتركة.





ندرك جيدًا حقيقة أن المتحول الجديد شديد العدوى ويؤدي إلى مضاعفات أسرع مما تتوقع، لذا فإن التركيز الواضح عندما تكون نتيجة اختبار أحد أفراد الأسرة إيجابية هو حماية الآخرين ، ويعتمد فرد الأسرة المنعزل عليك تمامًا في تلبية احتياجاته الغذائية والتي تعتبر ضرورية لشفائه واكتشاف طريقة آمنة لتوصيل الطعام إلى مريض منعزل في غرفة.

الطريقة الصحيحة لتوصيل الطعام

1-استخدم أكواب وأطباق وأواني منفصلة لمريض كورونا وضع طاولة خارج الغرفة لتبادل الضروريات.

2-ارتدِ قناع N95 واحتفظ بالطعام بالخارج على الطاولة، بمجرد وضع الطعام والمغادرة ، يجب على المريض فتح الباب مرتديًا قناع N95 ، واختيار المحتويات وإغلاق الباب على الفور.

3- إذا أمكن ، دع الشخص نفسه يشطف الأواني المستخدمة قبل إبقائها على المنضدة خارج الغرفة.

4- يجب عليك بعد ذلك إخراج الأواني وغسلها بالماء الدافئ والصابون، لا تنس أن تغسل يديك جيدًا بالماء والصابون.

5- باستثناء أثناء النوم ، من المثالي لأفراد عائلتك ارتداء قناع N95 في المنزل لتقليل مخاطر انتقال العدوى.