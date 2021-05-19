هل تريدون مفتاح الصحة والجمال؟ تناولوا هذا النوع من المكسرات

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 19 مايو 2021 01:09 مساءً - منذ 3 دقائق

آخر تحديث: 19 - مايو - 2021 2:01 مساءً

أوردت مجلة Instyle أن اللوز مفتاح الصحة والجمال، مشيرة إلى أنه يجب تناول اللوز غير المحمص وغير المملح بكمية تعادل نحو 10 غرامات يومياً.

وأوضحت المجلة المعنية بالصحة والجمال، أن اللوز غني بالألياف الغذائية، التي تساعد على الشعور بالشبع لمدة طويلة، وتحارب نوبات الجوع الشديدة، ما يساعد في إنقاص الوزن، والتمتع بالرشاقة.

كما يعد اللوز غنيا بالأحماض الدهنية أوميغا 3، التي تحول دون تجلط الدم، وتحد من خطر الإصابة بأزمة قلبية.

كما يزخر اللوز بالمعادن والفيتامينات المهمة للصحة والجمال مثل المغنيسيوم لإنقاص الوزن، والرشاقة وفيتامين E لشباب البشرة.

ومن فوائد اللوز الصحية عديدة، نذكر بعضًا منها ما يأتي:

يحتوي على أحماض دهنية غير مشبعة تساعد على خفض الكوليسترول.

يعد غني بالمغنيسيوم، والكالسيوم، وفيتامين هـ، والبوتاسيوم، ولذلك يساعد على خفض ضغط الدم وتقوية العظام.

يساعد في موازنة السكر في الجسم.

تخفيف الحرقة.

تحسين مرونة الجلد.

تحسين الحالة المزاجية.