بهذه الطريقة تمنع تشكل البقع البيضاء على أسنانك

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 19 مايو 2021 01:09 مساءً - تظهر بقع بيضاء على الأسنان نتيجة تعرضها لمركبات الفلور، أو نقص تنسج المينا، أو سوء نظافة الأسنان، أو تناول الكثير من الأطعمة الحمضية أو السكرية، وبالرغم من شعور البعض بالانزعاج من تلك البقع إلا أنها نادرًا ما تكون موضع قلق.

ويمكن أن تظهر البقع البيضاء على أسنان الكثيرين حتى عند اتباع روتين أسنان مثالي. ويمكن أن تحدث البقع البيضاء بسبب عدة أشياء بما في ذلك المرض أو العدوى أو نقص الفيتامينات أو السوائل الزائدة أو حتى إصابة الأسنان.

السبب الأكثر شيوعًا لظهور البقع البيضاء هو تسمم الأسنان بالفلور، وهي حالة تجميلية ناجمة عن التعرض المفرط للفلورايد في السنوات الثماني الأولى من العمر، وهي حالة غير مؤذية تميل إلى التطور قبل أن تخرج الأسنان من اللثة.

سبب شائع آخر للبقع البيضاء هو نقص تنسج المينا الذي يحدث عندما لا يتشكل مينا الأسنان بشكل صحيح. ويحدث نقص تنسج المينا أيضًا أثناء الطفولة عندما لا تزال الأسنان في طور النمو، ولكن على عكس التسمم بالفلور، هناك خطر حدوث تسوس للأسنان مع هذه الحالة.

كيفية منع ظهور البقع البيضاء على الأسنان

هناك عدد من الإجراءات الوقائية التي يمكنك تنفيذها لحماية أسنانك ومنع ظهور البقع البيضاء، بحسب صحيفة إكسبريس البريطانية:

صحة الأسنان الجيدة

يمكن لمعظم الناس منع ظهور البقع البيضاء عن طريق تنظيف أسنانهم بالفرشاة مرتين يوميًا بمعجون أسنان يحتوي على الفلورايد وتنظيف الأسنان بالخيط بين أسنانهم مرة واحدة يوميًا. ومن المهم تشجيع ممارسات تنظيف الأسنان الجيدة منذ سن مبكرة لضمان استمرار هذا السلوك حتى مرحلة البلوغ.

مياه خالية من الفلوريد

يمكنك منع ظهور البقع البيضاء عند الأطفال عن طريق إطعامهم بشكل أساسي من حليب الأطفال المصنوع من مياه خالية من الفلورايد، فهذا يمكن أن يساعد في منع زيادة الفلورايد على أسنانهم.

استخدام الكمية المناسبة من معجون الأسنان

علاوة على ذلك، يمكنك منع ظهور البقع البيضاء باستخدام الكمية الصحيحة من معجون الأسنان. بالنسبة للأطفال الذين تقل أعمارهم عن ثلاث سنوات، يجب عدم استخدام أكثر من حجم حبة أرز، بينما يجب على الأطفال الذين تبلغ أعمارهم ثلاث سنوات وما فوق استخدام كمية بحجم حبة البازلاء.

التقليل من تناول الأطعمة السكرية والحمضية

واحدة من أكثر الطرق فعالية لمنع البقع البيضاءء وغيرها من مشاكل الأسنان هي تقليل نسبة السكر والحموضة في الأسنان. وتشمل الأطعمة والمشروبات التي يجب الانتباه إليها عصائر الليمون والفواكه والحلويات السكرية والمشروبات الغازية وغيرها من المشروبات التي تحتوي على نسبة عالية من السكريات.

يمكن أن يساعد شرب الماء أثناء تناول الأطعمة الغنية بالسكر والأطعمة الحمضية على غسل أسنانك وتقليل فرصة التلف.

طبيب الأسنان

يجب على أي شخص يشعر بالقلق بشكل خاص بشأن البقع البيضاء على أسنانه طلب المشورة المهنية من طبيب الأسنان.