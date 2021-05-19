أعراض تميز بين 3 أمراض تصيب القولون

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 19 مايو 2021 01:09 مساءً - ذكر موقع “dailymedicalinfo” ان القولون يصاب بعدة أمراض بعضها شائع وبعضها الآخر أقل شيوعا، كما أنها تختلف في درجة خطورتها فيما بينها، وتعد المشكلة الأكثر شهرة في هذا الصدد هي القولون العصبي، وإلى جانب القولون العصبي هناك أيضاً القولون التقرحي والتهاب القولون وسرطان القولون، وفيما يلي نعرض أعراض كل مرض والتي يمكن من خلالها التمييز بينها.

أعراض القولون العصبي النفسي

قد تختلف من شخص لآخر حسب كل حالة، ولكن العلامات الأكثر شيوعاً، هي:

-تشنجات وآلام في البطن.

-اضطراب يتمثل في الإسهال، أو الإمساك، أو الاثنين معاً بالتناوب.

-غازات في البطن وعدم شعور بالراحة، خاصة ليلاً.

-وجود المخاط في البراز.

قد تشمل الأعراض توترا، وأحياناً نوبات هلع واكتئاب.

أعراض التهاب القولون التقرحي

تختلف أعراض التهاب القولون التقرحي اعتماداً على شدة الإصابة ومكان حدوثها، ومن الأعراض والعلامات:

-الإسهال المصحوب بالدم والصديد.

-ألم المستقيم.

-ألم البطن والتشنج.

-نزيف المستقيم ومرور الدم مع البراز.

-عدم القدرة على التبرز برغم الحاجة الملحة في التبرز.

-فقدان الوزن.

-الحمى.

-الإرهاق.

-حدوث مشكلة في النمو لدى الأطفال.

أعراض سرطان القولون

يصيب الأمعاء الغليظة (القولون) وهو آخر جزء من الجهاز الهضمي، ومعظم حالات سرطان القولون تبدأ بتجمعات صغيرة من الخلايا الحميدة غير السرطانية، ومع مرور الوقت بعض هذه التجمعات قد تصبح سرطاناً.

وتتضمن أعراض سرطان القولون العلامات والأعراض الآتية:

-تغير في عادة الأمعاء، متضمناً إسهال أو إمساك أو تغير في قوام البراز والذي قد يستمر لأكثر من أربعة أسابيع.

-نزيف من فتحة الشرج أو وجود دم في البراز.

– ألم في البطن مستمر مثل التقلصات أو الغازات.

-شعور بأن الأمعاء مازالت ممتلئة، ولم تفرغ بالشكل الكامل.

-تعب أو إرهاق.

-فقدان في الوزن غير مبرر.

العديد من الأشخاص المصابون بسرطان القولون لا يشعرون بأي أعراض في المراحل الأولى من المرض، وبظهور الأعراض فإنها قد تختلف من شخص لآخر بناءً على حجم السرطان وموقعه في الأمعاء الغليظة، وذلك بحسب “سبوتنيك”.