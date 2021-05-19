كيفية تطبيق الرجيم الاوروبي لخسارة 6 كيلوغرامات في 13 يوماً فقط 

بيروت - نادين محمد - يعتبر الرجيم الاوروبي من انواع الحميات التي يمكن ان يتبعها الاشخاص الذين يكسبون الوزن خلال ايام شهر رمضان والعيد. ويمكن اعتماده لمدة 13 يوماً وهو يساعد على تخسيس ما لا يقل عن 5 الى 6 كيلوغرامات. لكن يجب فعل هذا بدقة ومن دون ارتكاب اية اخطاء من اجل الحصول على النتيجة. وهذا كل ما يجب معرفته عن الرجيم الاوروبي لخسارة 6 كيلوغرامات في 13 يوماً.

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من المفيد اتباع الرجيم الاوروبي لمدة 13 يوماً من اجل خسارة ما لا يقل عن 6 كيلوغرامات. ولهذا يجب تطبيق هذا البرنامج.

اليوم الاول



الفطور. كوب من القهوة من دون سكر، قطعة متوسطة الحجم من الجبنة منخفضة الدسم، قطعة صغيرة من الخبز المصنوع من الحبوب الكاملة.

الغداء. بيضتان مسلوقتان، 400 غ من السبانخ المطهوة على البخار، حبة متوسطة الحجم من الطماطم.

العشاء. قطعة متوسطة الحجم من لحم الستيك المشوي من دون دهون، طبق سلطة مشكلة مع صلصة خفيفة تحتوي على عصير الليمون وزيت الزيتون.

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اليوم الثاني



الفطور. كوب من الشاي او القهوة من دون سكر، بيضة مسلوقة من دون ملح، قطعة متوسطة الحجم من الخبز المصنوع من الحبوب الكاملة.

الغداء. كوب من اللبن الزبادي الطبيعي غير المحلى، قطعة متوسطة الحجم من الدجاج المشوي من دون دهون.

العشاء. قطعة متوسطة الحجم من الستيك المشوي من دون دهون، طبق سلطة مع صلصة الليمون وزيت الزيتون.

اليوم الثالث



الفطور. كوب من القهوة من دون سكر، قطعة من الخبز المصنوع من الحبوب الكمالة، كوب من اللبن الزبادي الطبيعي غير المحلى، سلطة فواكه.

الغداء. بيضتان مسلوقتان من دون ملح، حبة متوسطة الحجم من البطاطا المشوية من دون ملح، طبق سلطة مشكلة.

العشاء. طبق من الخضار المشوية او المطهوة على البخار، قطعة من الستيك المشوي من دون دهون، كوب من الفاكهة المشكلة.

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اليوم الرابع

الفطور. كوب من الشاي غير المحلى، قطعة متوسطة الحجم من الجبنة منزوعة الدسم، قطعة صغيرة من التوست المحمص.

الغداء. كوب من شوربة مصنوعة من دون دسم، قطعة فيليه السمك المشوي مع الاعشاب.

العشاء. بيضة مسلوقة واحدة من دون ملح، طبق من الخضار المشوية.

اليوم الخامس

الفطور. كوب من حبوب الفطور مع القليل من اللبن الزبادي الطبيعي غير المحلى والفواكه، كوب من الشاي من دون سكر.

الغداء. قطعة متوسطة الحجم من فيليه السمك، طبق سلطة مع عصير الليمون وزيت الزيتون.

العشاء. كرافس مسلوق او مشوي، قطعة متوسطة الحجم من فيليه السمك المشوي.

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اليوم السادس

الفطور. كوب قهوة من دون سكر، قطعة متوسطة الحجم من التوست المحمص المصنوع من الحبوب الكاملة، قطعة صغيرة من جبنة قليلة الدسم.

الغداء. بيضة مسلوقة من دون ملح، حبة بطاطا صغيرة مشوية، طبق سلطة مع القليل من عصير الليمون وزيت الزيتون.

العشاء. قطعة متوسطة الحجم من لحم الستيك المشوي من دون دهون، كوب من شوربة مصنوعة من دون مواد دسمة، حبة فاكهة.

اليوم السابع



الفطور. كوب شاي من دون سكر، كوب لبن طبيعي غير محلى مع حبوب الفطور والفواكه.

الغداء. طبق سلطة مع القليل من عصير الليمون وزيت الزيتون، حبة بطاطا مشوية متوسطة الحجم من دون ملح.

العشاء. قطعة متوسطة الحجم من الستيك المشوي من دون دهون، كوب من الزبادي الطبيعي غير المحلى، حبة تفاح.

اليوم الثامن

الفطور. كوب من القهوة من دون سكر، كوب من الزبادي الطبيعي غير المحلى مع الشوفان.

الغداء. بيضتان مسلوقتان من دون ملح، طبق من السبانخ المطهو مع الطماطم.

العشاء. قطعة متوسطة الحجم من الستيك المشوي من دون دهون مع سلطة مشكلة تحتوي على عصير الليمون وزيت الزيتون.

اليوم التاسع

الفطور. كوب قهوة من دون سكر، قطعة جبنة قليلة الدسم مع قطعة متوسطة الحجم من الخبز المصنوع من الحبوب الكاملة.

الغداء. قطعة متوسطة الحجم من الدجاج المشوي من دون دهون، كوب من اللبن الزبادي الطبيعي من دون دهون، حبة فاكهة موسمية.

العشاء. طبق من السلطة المشكلة، 4 ملاعق طعام من الارز الاسمر المطهو على البخار.

اليوم العاشر

الفطور. كوب قهوة من دون سكر، كوب من الزبادي الطبيعي غير المحلى، قطعة توست متوسطة الحجم مصنوعة من الحبوب الكاملة.

الغداء. بيضتان مسلوقتان وحبة بطاطا مسلوقة صغيرة من دون ملح، طبق من السلطة مع القليل من زيت الزيتون وعصير الليمون.

العشاء. طبق من الخضار المشوية على البخار، شوربة مصنوعة من دون دسم، حبة تفاح.

اليوم 11

الفطور. كوب قهوة من دون سكر، قطعة من جبنة منخفضة الدسم، قطعة صغيرة من الخبز المصنوع من الحبوب الكاملة، ملعقة متوسطة من العسل الطبيعي.

الغداء. كوب من عصير البرتقال، قطعة متوسطة الحجم من الدجاج المشوي من دون دهون، طبق سلطة مشكلة.

العشاء. بيضة مسلوقة من دون ملح، طبق من الخضار المشوية او المطهوة على البخار.

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اليوم 12

الفطور. كوب من الفواكه المشكلة، كوب من القهوة من دون سكر.

الغداء. قطعة متوسطة الحجم من فيليه السمك المشوي مع الأعشاب، طبق سلطة مع القليل من عصير الليمون وزيت الزيتون.

العشاء. قطعة متوسطة الحجم من الستيك المشوي مع الكرافس.

اليوم 13



الفطور. كوب من القهوة او الشاي من دون سكر، كوب من اللبن الزبادي من دون دسم ومن دون سكر.

الغداء. بيضتان مسلوقتان من دون ملح، طبق من الخضار المشوية على البخار، كوب من عصير البرتقال الطبيعي الطازج.

العشاء. في هذه الوجبة الاخيرة من الرجيم الاوروبي الذي يمكن تطبيقه بعد رمضان تناول قطعة متوسطة الحجم من الدجاج المشوي مع سلطة تحتوي على القليل من زيت الزيتون وعصير الليمون.







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