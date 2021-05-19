شكرا لقرائتكم خبر عن هل لقاح كورونا مناسب للأطفال؟.. طبيب يُجيب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف الدكتور أشرف الفقي استشاري الأبحاث الإكلينيكية والمناعة بواشنطن تفاصيل إجازة إعطاء لقاحات فيروس كورونا المستجد للأطفال.

قال «الفقي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صباح الخير يا مصر» المُذاع على شاشة القناة «الأولى»، إن تقيد إعطاء لقاحات فيروس كورونا بمراحل عمرية معينة يرجع إلى أن التجارب السريرية خلال المراحل الأولى من الوباء كانت تتم على متطوعين من الكبار بناءً على طلب من الهيئات الرقابية لسلامة الدواء، مشيرًا إلى أن التجارب كانت تتم تحديدًا على المتخطين سن الـ 18 عاما على الأقل.

وأضاف: «عندما يظهر اللقاح كفاءة وسلامة أثناء تطبيقه على هذه المرحلة العمرية نبدأ في تطبيقه على شرائح عمرية أخرى أقل عمرًا، وبالفعل هناك لقاحات أُجيزت في ديسمبر من العام الماضي لسن 18 فأكثر ثم أُجيزت لسن 16 سنة ثم تم إجازتها للأطفال من سن 12 سنة خلال الأسبوع الماضي»، موضحًا أن هذه الشريحة العمرية تتلقى نفس الجرعة التي يتلقاها الكبار وبنفس المعدل، أي على جرعتين منفصلتين.

وأوضح: «هناك تجارب سريرية يتم إجراؤها حاليًا على الأطفال من عمر سنة إلى 11 سنة، ومن المتوقع أن تظهر نتيجة السلامة والكفاءة لهذه الشريحة العمرية بحلول نهاية فصل الصيف، ولكن في هذه الشريحة ستكون الجرعة مخففة، وليست بنفس القوة التي تتلقاها المراحل العمرية الأكبر».