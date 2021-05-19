شكرا لقرائتكم خبر عن دعا إلى «ذبح» الفلسطينيين.. إندونيسي يواجه السجن بسبب مقطع على «تيك توك» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يواجه حارس عقار إندونيسي حكما بالسجن لمدة قد تصل إلى ست سنوات بتهمة انتهاك قانون الإنترنت بعدما نشر مقطعا مصورا على منصة التواصل الاجتماعي تيك توك دعا فيه إلى «ذبح» الفلسطينيين ووصفهم بـ«الخنازير».

وإندونيسيا هي أكبر دولة إسلامية من حيث عدد السكان وداعم قوي للفلسطينيين وسرعان ما أثار المقطع حنق الشرطة في إقليم نوسا تنجارا الغربية، وقالت الشرطة في بيان: «قدم المشتبه به محتوى يتضمن افتراء على دولة فلسطين على تيك توك مستخدما ألفاظا غير لائقة».

ولم يتسن التحقق على نحو مستقل من حساب المشتبه به على تيك توك، وقالت قناة «كومباس تي.في» الإخبارية المحلية التي عرضت المقطع إن المشتبه به اعتذر وذكر أنه أخطأ وقال فلسطين بدلا من أن يقول إسرائيل.

واتهم المشتبه به البالغ من العمر 23 عاما بمخالفة قانون المعلومات والتعاملات الإلكترونية لعام 2008 لتنظيم النشاط على شبكة الإنترنت ومكافحة التشهير وخطاب الكراهية، وأدان الرئيس جوكو ويدودو العنف في غزة بشدة ودعا إسرائيل في تغريدة على تويتر يوم السبت إلى إنهاء ما وصفه بالعدوان.