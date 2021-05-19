شكرا لقرائتكم خبر عن إسبانيا توافق على إعطاء مرضى كورونا جرعة من لقاح أسترازينيكا يتبعها جرعة من فايزر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافقت لجنة الصحة العامة الإسبانية على اقتراح من وزارة الصحة يقضى بأن يحصل الإسبان الذين تقل أعمارهم عن 60 عامًا والذين تلقوا جرعة أولى من لقاح أسترازينيكا AstraZeneca على حقنة ثانية من لقاح فيروس كورونا من شركة Pfizer، وذلك وفقا لما ذكره موقع رويترز.

ووفقا لموقع BBC يقوم باحثو أكسفورد بتقييم تأثيرات تركيبات اللقاح - مقارنة نتائج الجرعة الأولى من لقاح استرازينيكا AstraZeneca متبوعًا إما بلقاح فايزر Pfizer أو جرعة ثانية من لقاح استرازينيكا AstraZeneca ، أو جرعة أولى من لقاح فايزر Pfizer متبوعًا إما بلقاح استرازينيكا AstraZeneca أو جرعة ثانية من فايزر.

وتتضمن دراسة ثانية تسمى Com-COV 2، منتجات من لقاحات موديرنا ونوفافاكس Moderna وNovavax كلقاحات معززة.

وقال جوناثان فان تام هو نائب كبير المسئولين الطبيين في إنجلترا، وأحد كبار المسئولين عن هذه الدراسة، إن هذا البحث "سيعطينا نظرة ثاقبة حول كيفية استخدام اللقاحات للقضاء على فيروس كورونا.

وقال فى بيان: "من الممكن أنه من خلال الجمع بين اللقاحات، لتعزيز الاستجابة المناعية، وإعطاء مستويات أعلى من الأجسام المضادة تدوم لفترة أطول".

وكانت المؤسسة الأمريكية للعلوم المتقدمة "AAAS" قد أعلنت أن هناك تجربة تجرى حاليًا لخلط اللقاحات، وهى تدرس مطابقة جرعة من لقاح سبوتنيك Sputnik V الذي صنعه معهد أبحاث Gamaleya الروسي لعلم الأوبئة وعلم الأحياء الدقيقة مع جرعة معززة من لقاح مماثل من إنتاج استرازينيكا AstraZeneca وجامعة أكسفورد، كما بدأت تجربة ثانية، تدرس مزيجًا من لقاحات أكسفورد AstraZeneca-Oxford ولقاح فايزر Pfizer-BioNTech ، التي تمزج بين تقنيتين مختلفتين، وهناك تجارب أخرى قيد المناقشة، حتى تسفر هذه التجارب عن نتائج.