5 نصائح للحفاظ على نظام غذائي صحي بعد صيام رمضان 

بيروت - نادين محمد -

1- وجبة إفطار صحية

بعد شهر من عدم تناول وجبة الإفطار، يجب عليكِ البدء في اختيار وجبات صحية مرةً أخرى؛ فيمكنكِ تناول التمر مع اللبن المخفوق؛ فهى وجبة إفطار صحية أيضاً بعد رمضان،ويمكنك اتباع ريجيم الصيام المتقطع إذا كنتِ ترغبين في التخلص من الوزن الزائد الذي اكتسبتِه في رمضان.

2- اختاري طعامكِ بعناية

ابتعدي عن تناول الأطعمة المقلية، أو الوجبات السريعة أو الأطعمة الدهنية أو الحارة؛ فهي تسبب زيادة شعورك بالانتفاخ والحموضة أكثر وعسر الهضم.



تأكدي في الوقت نفسه من تناول الكثير من الخضروات والسلطات النيئة والحبوب الكاملة؛ للحصول على ما يكفي من الألياف.

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3- الترطيب

عليك تناول بذور الشيا؛ فهي تساعد على منحك الشعور بالشبع والإحساس بالامتلاء لفترة أطول.. يمكنك إضافة بذور الشيا إلى عصيرك المفضل يومياً، ويخلصك من آلام الجوع.

4- اجعلي اللبن الرائب جزءاً من روتينك اليومي

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أن يكون اللبن الرائب واللبن جزءاً من روتينك اليومي.. لن يساعد ذلك في حل مشاكل الهضم والمعدة فحسب؛ بل سيساعدك أيضاً على البقاء هادئةً في هذا الطقس الحار.



في النهاية، إذا كنت ترغبين في الحفاظ على جهازك الهضمي في حالة جيدة؛ فلا يمكنك الإفراط في تناول الطعام حتى لو كنت تتناولين أطعمة صحية.

5- لا تغفلي الرياضة

مع إجهاد الصيام لا يقدر الكثيرون على المواظبة على ممارسة النشاط الرياضي بإنتظام؛ لذا يجب الحرص بعد انتهاء رمضان على ممارسة الرياضة بانتظام مرة أخرى على الأقل.. ممارسة رياضة المشي نصف ساعة يومياً.

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