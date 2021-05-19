فوائد غير متوقعه لتناول ملعقة من بذور الشيا يومياً

بيروت - نادين محمد -

كم مرة يجب أن تأكل من بذور الشيا؟

يساعد تناول ملعقة يومياً من بذور الشيا على منحك العديد من الفوائد الصحية، فهي غنية جداً بالألياف وتساعد في علاج الكثير من الأمراض.

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علاج الالتهاب المزمن

تعد بذور الشيا الأكثر غنى بمضادات الأكسدة التى تحارب الالتهابات، وهذا يعني أن إضافتها إلى نظامك الغذائي تساعد في محاربة السرطان وأمراض أخرى مثل أمراض القلب.

تقليل سكر الدم

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يساعد تناول بذور الشيا في تثبيت نسبة السكر في الدم وتحسين حساسية الأنسولين، وهذا مفيد للغاية لمرضى السكر على وجه الخصوص.

قومي بإضافة بذور الشيا إلى العصائر والتوابل والأطعمة، مثل دقيق الشوفان، مع الحرص على تناول الأطعمة غير المصنعة تماماً، وسيكون القيام بذلك مفيداً جداً لك على المدى الطويل.

صحة العظام

الكالسيوم الموجود في بذور الشيا سيفيد عظامك، وقد أشارت دراسة إلى تحسن صحة العظام وكثافتها لدى الكثيرين عند إدخال بذور الشيا إلى نظامهم الغذائي.

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مخاطر الإصابة بأمراض القلب

تتأثر أمراض القلب بالعديد من العوامل، بما في ذلك الالتهاب وزيادة دهون الجسم وارتفاع ضغط الدم.

تشير الدراسات إلى أن تناول ملعقة من بذور الشيا يمكن أن تؤثر على مستويات ضغط الدم والحصول على صحة أفضل.

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أحماض دهنية مفيدة

نعم، تحتوي بذور الشيا على أوميجا 3 والتي يساعد وجودها في نظامك الغذائي في الحفاظ على صحة القلب، يمكن لبذور الشيا المطحونة، على وجه الخصوص، أن تزيد من مستويات أحماض ألفا لينولينيك الدهنية في الدم (ALA). ومع ذلك، فمن المفيد للغاية الحصول على هذه الأحماض الدهنية وغيرها من الأسماك الدهنية مثل السلمون.

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إنقاص الوزن

نظراً لأن بذور الشيا غنية بالبروتين والألياف، يُعتقد أنها مفيدة في إنقاص الوزن، فهي غنية بالبروتينات التي تمنحك الشعور بالامتلاء وتقلل الشهية لتناول الطعام.

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