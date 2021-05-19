لليوم الثاني على التوالي.. تراجع إصابات كورونا في مصر

محمد الفلاح - الأربعاء 19 مايو 2021

واصلت حالات الإصابة بفيروس كورونا التراجع في مصر لليوم الثاني على التوالي، حيث تم تسجيل 1169 إصابة خلال الساعات الـ24 الماضة، فضلا عن 53 وفاة.



وأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء أن إجمالي عدد الإصابات التي تم تسجيلها حتى مساء الثلاثاء ارتفع إلى 248078 حالة، من بينها 14441 وفاة.

وأضافت الوزارة في بيانها اليومي عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) أن 669 متعافيا من الفيروس خرجوا من المستشفيات ليرتفع إجمالي المتعافين في البلاد إلى 182693 شخصا.