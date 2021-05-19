صحة ورشاقة

الهند تسجل أكبر حصيلة يومية لوفيات كورونا

0 نشر
متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن الهند تسجل أكبر حصيلة يومية لوفيات والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - الأربعاء 19 مايو 2021

أعلنت وزارة الصحة الهندية أن العدد الإجمالي لإصابات كورونا في االبلاد تجاوز 25 مليون حالة، في حين بلغ عدد الوفيات اليومية مستوى قياسيا تجاوز 4.3 ألف حالة وفاة خلال 24 ساعة.

 

وجاء في بيان وزارة الصحة: "تم تسجيل 263533 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، بينما بلغ عدد الوفيات اليومية بكوفيد-19 مستوى قياسيا عند 4329 حالة".

 

وتشير بيانات وزارة الصحة إلى أن إجمالي إصابات فيروس كورونا في البلاد بلغ 25.23 مليون إصابة، بينما ارتفع مجموع عدد الوفيات إلى 278719.

 

وأصبحت الهند ثاني دولة في العالم، بعد الولايات المتحدة، تتجاوز فيها حصيلة  الإصابات مستوى 25 مليون إصابة.

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا