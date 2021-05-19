شكرا لقرائتكم خبر عن استشاري أمراض قلب يحذر من خطورة رفع الصوت أثناء الغضب والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: حذر الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، من خطورة رفع الصوت أثناء الغضب. وقال “النمر” عبر تويتر: “مفهوم خاطئ: رفع الصوت أثناء الغضب يريح القلب، والصحيح أنه يزيد الانفعال شدةً ويزيد من تأثير الغضب على القلب وذلك برفع الضغط الانقباضي بصورة أكبر”.

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