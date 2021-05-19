أول تعليق رسمي عن سلالة كورونا المصرية: "من كان لديه له جائزة"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نفى الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس المصري للشؤون الصحية، ما تردد عن ظهور سلالة مصرية من فيروس كورونا.

وقال "تاج الدين" في حديث للتلفزيون المصري الرسمي ساخرا: "من كان لديه سلالة مصرية فليظهرها لنا وله جائزة".

وأكد أن بلاده لم ترصد أي إصابة بسلالة كورونا المتحورة الهندية، مشيرا إلى أن هناك إجراءات اتخذت للحد من احتمال دخول هذه السلالة.

كانت منظمة الصحة العالمية، قللت من المخاوف المرتبطة بأنباء رصد "سلالة مصرية" متحورة من فيروس كورونا.

وقالت منظمة الصحة العالمية، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن ما نشره المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض، حول السلالة المصرية، تقرير روتيني ولا يعني أنها أشد خطورة من فيروس كورونا الأصلي، مشيرة إلى أنها لا تضع هذا المتغير في الاعتبار لعدم أهميته، وكونه غير مؤثر في الوضع الوبائي.

وكان المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها، أورد في تقرير له مطلع مايو، عن تصنيف سلالات كورونا المتحورة، رصد سلالة متحورة لفيروس كورونا ظهرت على أشخاص خرجوا من مصر قبل 5 شهور، وأعطى "السلالة المصرية" رمز "C.36+L452R".

وكشفت منظمة الصحة العالمية لـ"الخليج 365" أن كل الفيروسات بما فيها كورونا تتحور ما يؤدي إلى ظهور طفرات جديدة، بعضها غير مؤثر على الصحة العامة، وانتشار الوباء، وأنها تتعاون مع السلطات ومراكز البحث المحلية بشكل مستمر لتقييم متغيرات الفيروس وتأثيرها على حجم انتشار الفيروس وأعراضه.