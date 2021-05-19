شكرا لقرائتكم خبر عن ١١ مشروعًا بحثيًا جديداً للمشاركة بمسابقة «نحو غد مستدام» بالجامعة المصرية اليابانية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الدكتورة منى جمال الدين ابراهيم، عميد كلية هندسة مصادر الطاقة والبيئة والكيمياء والبتروكيماويات بالجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، عن تنظيم الجامعة مسابقة بعنوان «نحو غد مستدام»، بهدف تعزيز الإبداع والابتكار لدى طلاب مرحلتى البكالوريوس والدراسات العليا بالكلية في مجال التنمية المستدامة للمساهمة في الحفاظ على البيئة ومواردها الطبيعية.

وقالت إن المسابقة يشارك بها 18 طالبا وطالبة من طلاب مرحلتى البكالوريوس والدراسات العليا بالكلية من أقسام هندسة مصادر الطاقة، الهندسة البيئية، الهندسة الكيميائية والبتروكيماويات، وقدموا 11 مشروعا بحثيا تغطى موضوعات التنمية المستدامة.

وأوضحت في تصريحات الأربعاء، إن تقييم المشروعات يتم من خلال لجنة تضم أساتذة من 3 جامعات هي الجامعة المصرية اليابانية وجامعة الإسكندرية وجامعة فاروس، تتضمن عدة معايير منها الآثار البيئية والنظم الايكولوجية والتأثير على المجتمع وإمكانية تطبيق المشروع واقتصادياته، على أن يتم تقديم جوائز مالية للفائزين في الحفل الختامى يوم 8 يونيو 2021 تزامنا مع الاحتفال بيوم البيئة العالمى.

وأكدت أن كلية هندسة مصادر الطاقة والبيئة والكيمياء بالجامعة المصرية اليابانية، تحرص دائما على تقديم الموضوعات التطبيقية لطلابها والتى تسعى لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وخطة مصر 2030.