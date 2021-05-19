شكرا لقرائتكم خبر عن تجنب أخذ لقاح فيروس كورونا على معدة فارغة .. اعرف الآثار الجانبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع انخفاض عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا، يرى الناس بصيص أمل وسط كل هذا خاصة مع زيادة حملة التطعيمات ضد الفيروس، ولكن عندما يتعلق الأمر باللقاحات من المهم جدًا الاهتمام ببعض الأمور للقيام بها من أجل تحقيق أقصى استفادة والتخلى عن عادات وأشياء قد تفسد عمل اللقاح أو تُقلل من فعاليته، وفقًا لما ذكره موقع "تايمز أوف انديا".

- لماذا يجب تجنب التطعيم على معدة فارغة؟

في حين لم يتم توثيق أي شيء رسميًا، ينصح الخبراء بعدم أخذ لقاح كورونا على معدة فارغة، خاصة أن هناك حالات أصيبت بالضعف والقلق بعد أخذ اللقاح على معدة فارغة، حيث يصاب الأشخاص الذين يتناولون الطعام بعد أخذ اللقاح على معدة فارغة بالحموضة والصداع والشعور بعدم الارتياح، لذلك يفضل أن يتناول الفرد أطعمة صحية ومفيدة قبل تلقى لقاح كوفيد والحفاظ على رطوبته بشرب المزيد من الماء.

من جانبه ينصح بوجا مخيجا، أخصائي التغذية بضرورة شرب الكثير من السوائل بما في ذلك الماء والعصائر الطازجة، كما ينصح بالبقاء في مركز التطعيم لمدة نصف ساعة على الأقل بعد تلقى اللقاح لملاحظة ظهور أي أعراض مزعجة والحصول على العناية الطبية الفورية.

- أشياء يجب تجنبها قبل الذهاب لتلقى لقاح كورونا

وفقًا لخبراء الصحة، تأكد من عدم التدخين أو شرب الكحول لمدة 72 ساعة بعد أخذ التطعيم، تجنب أيضًا المشروبات التي تحتوى على الكافيين مثل الشاي والقهوة لنفس الفترة الزمنية.

- ما هي الأطعمة التي يجب تناولها قبل التطعيم

يجب عدم تناول الأطعمة المصنعة وتناول بدلًا من ذلك الأطعمة التي تم طهيها بالمنزل للتأكد من سلامتها، ومن المهم إضافة توابل مثل الكركم والثوم والزنجبيل وكذلك الخضروات الخضراء والفواكه الطازجة إلى نظامك الغذائي وذلك لإعداد جسمك للتطعيم.

- أطعمة يجب تناولها بعد التطعيم

يُقترح تناول الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم مثل التوت الأزرق بعد التطعيم والذى يساعد على زيادة مستويات السيروتونين في الجسم، كما يفضل تناول الشوربة بعد تلقى اللقاح لأنها سهلة الهضم وتحتوي على نسبة عالية من الألياف التي تحافظ على صحة الأمعاء خاصة بعد التطعيم، تأكد أيضًا من إضافة ماء جوز الهند والأرز البني والموز والبطيخ والبطاطس إلى نظامك الغذائي بعد التطعيم.

- أطعمة يجب تجنبها بعد التطعيم

وفقًا لخبراء الصحة، يجب تجنب الأطعمة الثقيلة مثل أطباق الجبن والصلصات والأطعمة المقلية واللحوم الحمراء والأطعمة السكرية والمشروبات الغازية والكحول بعد تلقى لقاح كورونا.