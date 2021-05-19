شكرا لقرائتكم خبر عن معاهد الصحة الأمريكية تدرس فاعلية لقاحات كورونا لدى ضعاف المناعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت المعاهد الوطنية للصحة بالولايات المتحدة الأمريكية "NIH" دراسة حول كيفية استجابة الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات المناعة للقاحات كورونا، ويأتى ذلك بعد أن اقترحت الأبحاث أن هؤلاء الأشخاص يطورون عددًا أقل من الأجسام المضادة من اللقاحات، بحسب موقع "إنسايدر" الأمريكى.

وستشمل الدراسة الأشخاص المصابين بأمراض المناعة الذاتية، مثل الاضطرابات الهضمية أو الذئبة، والأشخاص الذين يتناولون الأدوية المثبطة للمناعة، بما فى ذلك أولئك الذين خضعوا لعملية زرع أحد الأعضاء أو المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية الإيدز.

فى الأسبوع الماضى أظهرت البيانات أن أكثر من ثلث الأمريكيين قد تم تطعيمهم بالكامل، وقالت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، فى معظم الحالات، لم يعد الأشخاص الملقحون بالكامل بحاجة إلى ارتداء أقنعة أو مسافة جسدية عن الآخرين.

وقالت روشيل والينسكي، مديرة مركز السيطرة على الأمراض، في مؤتمر صحفي: "إذا تم تطعيمك بالكامل، يمكنك البدء في فعل الأشياء التي توقفت عن فعلها بسبب الوباء".

لكن تظل هناك أسئلة للأشخاص الذين يعانون من اضطرابات المناعة، والذين تم استبعادهم من التجارب السريرية للقاح كورونا، كما هو الحال مع الحوامل، لا يتم تضمين الأشخاص الذين يعانون من نقص المناعة فى التجارب السريرية الأمريكية نظرًا للمخاطر العالية للآثار الجانبية إذا كانت هناك مشكلات تتعلق بالسلامة مع الدواء الذى يتم تطويره.

وتشير الدراسات إلى أن الأشخاص الذين يتناولون مثبطات المناعة لديهم استجابة أقل للأجسام المضادة للقاح كورونا.

وفي دراسة حديثة قام الباحثون بقياس كيفية استجابة متلقي زراعة الأعضاء الذين يتناولون مضادات الأيض، وهو نوع من الأدوية المثبطة للمناعة، لقاح فايزر أو موديرنا مقارنة بالمرضى الذين لم يتناولوا مضادات الأيض.

من بين 473 مشاركًا كانوا يتناولون مثبطات المناعة ، أظهر 35% فقط استجابة من الجسم المضاد بعد الجرعة الثانية وفي الوقت نفسه ، فإن 50% من 185 مريضًا لا يتناولون مثبطات المناعة لديهم استجابة من الجسم المضاد بعد الجرعة الثانية.

وقال الدكتور دوري سيجيف ، مؤلف الدراسة ونائب الرئيس المشارك للبحوث وأستاذ الجراحة في جامعة جونز هوبكنز ، لشبكة NBC: "أشعر بخيبة أمل كبيرة لأن عددًا كبيرًا من مرضى الزرع لم يحصلوا على استجابة معقولة من جرعات اللقاح".

وفي دراستين، لم تتم مراجعتهما بعد من قبل علماء مستقلين ، قام الأشخاص الذين يتناولون مثبطات المناعة لسرطان الدم أو الاضطرابات الالتهابية بتوليد عدد أقل من الأجسام المضادة بعد تلقي لقاح كورونا مقارنة بالأشخاص الذين لا يعانون من اضطراب في المناعة.

ومع ذلك فإن أحد قيود الدراسة هو أنها لم تقيم استجابة الخلايا التائية للمشاركين، والتي يمكن أن توفر الحماية ضد فيروس كورونا حتى في الأشخاص الذين ليس لديهم مستويات عالية من الأجسام المضادة.

وذكرت الدكتورة كاثرين شوستر بروس سابقًا أنه حتى الآن، من غير الواضح ما إذا كانت الخلايا التائية أو الأجسام المضادة أفضل في الحماية من فيروس كورونا.