المعدل الطبيعي لوزن الطفل في الشهر الأول

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 19 مايو 2021 10:42 صباحاً - من المتعارف عليه أن الأم تشعر بالراحة والسعادة وتتسرب لها الطمأنينة حين تلد طفلها ويكون ونه حوالي ثلاثة كيلو جرامات، فهذ ا هو الوزن الطبيعي للمولود الذي يوصي به الأطباء، ولذلك فيجب أن تعرفي ماذا سيكون عليه وزنه بعد شهر من الولادة، وبعد أن أصبح خارج رحمك، عليك أن تتابعي هذه المعلومات التي يقدمها طبيبة الأطفال شيماء عبد الله كالآتي.

معدل زيادة وزن الرضيع في الشهر الأول

ينقص وزنه خلال الأيام الأولى

يزن الرضيع الطبيعي عند الولادة ما بين 2.5 كيلو جرام_ 4 كيلوجرام.

الرضيع الذي يزن أكثر من 4 كيلوغرامات عند الولادة يسمى بالمولود العملاق.

والرضيع الذي يزن أقل من 2.5 كيلو جرام يكون دون الطبيعي، ويجب أن يخضع لرعاية خاصة.

وزن الرضيع الطبيعي الذي يبلغ من العمر (شهر واحد) هو 4.5 كجم.

لماذا يقل وزن الرضيع في الأيام الأولى؟

يقل وزن المولود في الأيام الأولى

من الطبيعي أن يقل وزن الرضيع في الأيام الاولى من الولادة وعلى الأم عدم القلق لذلك.

يفقد المولود الكثير من السوائل حيث يبدو المولود منتفخاً ثم يبدأ بفقدان السوائل فيقل وزنه.

مع الرضاعة الطبيعية يعود وزن الرضيع للزيادة وبشكل ملحوظ في حال لم يكن يعاني من أي أعراض مرضية.

أسباب عدم زيادة وزن الرضيع في الشهر الأول

قد يعاني المولود من عيوب خلقية تسبب نقص وزنه