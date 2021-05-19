علامات عن المخاض

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 19 مايو 2021 10:42 صباحاً - تساءلت العديد من الأمهات الحوامل عن مدى الشعور بألم المخاض، والوقت الذي سيستغرقه وكيفية معرفة ما إذا كانت الانقباضات حقيقية أم مجرد إنذار خاطئ. من الصعب التنبؤ بالإجابات عن كل هذه الأسئلة، لأن كل ولادة مختلفة عن الأخرى، ولكن معرفة ماهية المخاض والعلامات التي يجب البحث عنها ستساعد في توفير أدلة على أن الوقت قد اقترب لمقابلة طفلك! مع العلم أن بعض هذه العلامات قد تحدث عدة أسابيع قبل حدوث الولادة. الدكتور فواز إدريس، استشاري في أمراض النساء والولادة والحمل الحرج، وطب الأجنة، في مركز هيلث بلاس للإخصاب في جدّة. يعطينا أهم علامات قرب الولادة.

د. فواز إدريس

1. طفلك ينزل للأسفل

إذا كنت أماً لأول مرة، فسيبدأ طفلك عادةً في السقوط أو النزول إلى حوضك، قبل أسابيع قليلة من بدء المخاض (عادةً قبل أسبوعين إلى أربعة أسابيع تقريباً، ولكن يمكن أن يختلف من ولادة إلى أخرى).

في الولادات اللاحقة، غالباً ما يتخذ طفلك وضعاً يسمح له بالخروج، حيث يكون رأسه منخفضاً.

2. يتسع عنق الرحم

يصبح عنق الرحم دقيقاً

يبدأ عنق الرحم أيضاً في التحضير للولادة: يتمدد ويصبح رقيقاً في الأيام التي تسبق الولادة. واعلمي أن كل امرأة تختلف عن الأخرى، لذلك لا تيأسي إذا كان رحمك يتمدد ببطء أو لم يتوسع على الإطلاق.

3. تشعرين بمزيد من التشنجات وآلام الظهر

تشعرين بتقلصات أسفل الظهر

خاصة إذا لم يكن هذا حملك الأول، فقد تشعرين ببعض التقلصات والألم في أسفل الظهر والفخذ مع اقتراب المخاض. حيث تتمدد عضلاتك ومفاصلك وتتغير استعداداً للولادة.

4. تشعرين بضعف مفاصلك

مفعول هرمون ريلاكسين

طوال فترة الحمل، يتسبب هرمون ريلاكسين في ارتخاء الأربطة قليلاً.

لكن قبل المخاض، قد تلاحظين أن المفاصل في جميع أنحاء جسمك أصبحت أكثر استرخاءً. إنها مجرد طريقة طبيعية لفتح حوضك، كي تسمحي لمولودك الصغير بالقدوم.

5. يصبح لديك إسهال

يصبح لديك إسهال

مثلما تسترخي عضلات الرحم استعداداً للولادة، كذلك تسترخي عضلات أخرى في جسمك، بما في ذلك تلك الموجودة في المستقيم. ويمكن أن يؤدي ذلك إلى الإسهال، وهو من أعراض المخاض المزعجة التي ربما تكونين قد عانيت منها في أوقات أخرى أثناء الحمل.

على الرغم من أنه مزعج، إلا أنه طبيعي تماماً. فقط تأكدي من الحفاظ على رطوبتك وتذكري أنها علامة جيدة!

6. تتوقفين عن اكتساب الوزن أو تفقدين منه

غالباً ما ينخفض الوزن في نهاية الحمل. حتى أن بعض الأمهات يخسرن أكثر من كيلوغرامين، بسبب انخفاض مستويات السائل الأمينوسي والمزيد من الذهاب إلى الحمام هذا أمر طبيعي ولن يؤثر على وزن طفلك عند الولادة.

7. تعانين من قلة النوم والنشاط

تعانين من قلة النوم

يمكن أن يضغط هذا البطن الكبير الحجم، على جانب المثانة والأعضاء الأخرى ما يؤدي إلى صعوبة في نوم جيد ليلاً خلال الأيام والأسابيع الأخيرة من الحمل. لذا اجمعي الوسائد حولك، وحاولي أن تنامي، بعض الأمهات ترتفع طاقاتهن، ولا يستطعن مقاومة الرغبة الملحة في تنظيف وتنظيم كل شيء حولهن لا بأس بذلك أيضاً، طالما أنك لا تبالغين.

8. يتغير لون إفرازاتك

يتغير لون إفرازاتك

تلاحظين نزول ما يشبه المخاط، وعلى الأرجح تزداد إفرازاتك سماكة ويُطلق على هذه الإفرازات السميكة والوردية اسم العرض الدموي وهي مؤشر جيد على أن المخاض وشيك. ولكن من دون تقلصات أو تمدد من 3 إلى 4 سنتيمترات، يمكن أن يظل المخاض على بعد بضعة أيام.

9. تشعرين بتقلصات أقوى وأكثر تواتراً

تشعرين بتقلصات أكثر تواتراً

تعتبر الانقباضات علامة مبكرة على المخاض النشط، وتصبح أكثر تكراراً وإيلاماً مع مرور الوقت، حتى تصبح على فترات منتظمة، لكن ليس بالضرورة أن تكون كل واحدة أكثر إيلاماً أو أطول من سابقتها وفي البداية ستكون التقلصات أشبه بما يواجههك في الدورة الشهرية، أو الاضطراب في المعدة يمكن أن يكون الألم في أسفل البطن أو كليهما وأسفل الظهر، ويمكن أن ينتشر إلى أسفل الساقين. موقع الألم ليس مؤشراً موثوقاً به على الانقباضات الحقيقية، لأن تقلصات براكستون هيكس يمكن الشعور بها أيضاً في كل تلك الأماكن.

10. ماؤك ينفجر

نزول ماء الرحم

اعتادت الحوامل على رؤية سيناريو نزول الماء في الأفلام، في منتصف عشاء رومانسي في مطعم مزدحم لا تخافي فهذا السيناريو غير مرجح.

إن نزول ماء الرحم هو في الواقع أحد العلامات الأخيرة للمخاض لكنه يحدث في حوالي 15 بالمائة فقط من الولادات أو أقل. لذا لا تعتمدي عليه كدليل مؤكد على المخاض.

ما زلت تشعرين وكأنك لن تتأكدي أن الوقت قد حان لاستقبال مولودك، حاولي ألا تشغلي بالك كثيراً، طبيبك سيساعدك في الوقت المناسب.

متى يجب عليّ التوجه للمستشفى؟

متى يجب عليك التوجه للمستشفى

1 – إذا كنت تعانين من انقباضات منتظمة وأكثر إيلاماً وأطول (عادةً حوالي 30 إلى 70 ثانية لكل منها)، ومتكررة كل 5 دقائق أو أقل.

2 - اذا كنت تعانين من أي نزيف أو إفرازات حمراء زاهية (ليست بنية أو وردية).

وكذلك ان كان لون السائل أخضر أو بنياً قد تكون هذه علامة على وجود العقي، ما يستوجب الذهاب للمستشفى لفحص الجنين.

3 – إذا كنت تعانين من رؤية مشوشة أو مزدوجة، صداع شديد فقد يكون هذه من أعراض ارتفاع ضغط الدم، وتتطلب رعاية طبية.