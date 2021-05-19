التثاؤب عند الأطفال: أسبابه وطرق التعامل معه

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 19 مايو 2021 10:42 صباحاً - جدول المحتوى

1.أسباب التثاؤب المفرط عند الأطفال

2.هل التثاؤب معدي عند الأطفال؟

3.متى يكون التثاؤب طبيعيًا عند الأطفال؟

4.متى يجب أن تقلق؟

5.طرق إدارة التثاؤب الزائد عند الأطفال

هل تعلمي عزيزتي أن التثاؤب لا يلاحظ فقط عند الرضع وحديثي الولادة ولكن أيضًا عند الأجنة الذين تتراوح أعمارهم بين 12-14 أسبوعًا من عمر الحمل؟ ما بدأ في الرحم سوف يستمر طوال فترة الطفولة وحياة النضوج يعرَّف التثاؤب بأنه الفتح الواسع اللاإرادي للفم ، مع استنشاق طويل وعميق من خلال الفم والأنف ، يليه زفير بطيء ، والذي يرتبط بالشعور بالراحة يتثاءب الأطفال عادة مرة أو مرتين في الساعة ، يحدث التثاؤب بشكل عام قبل بداية النوم وهو أحد علامات النعاس ، إذا وجدتي أن طفلك يتثاءب بشكل مفرط حتى بعد ليلة نوم جيدة ، فقد يحتاج إلى استشارة الطبيب ،أوضح الدكتور مختار فتحي أخصائي الأطفال وحديث الولادة أسباب التثاؤب المفرط عند الأطفال ، والوقت الذي يجب أن تقلقي فيه ، وطرق إدارته.

أسباب التثاؤب المفرط عند الأطفال

​التثاؤب

يمكن أن يكون التثاؤب المفرط عند الأطفال ناتجًا عن أي من الأسباب التالية. ومع ذلك ، من الأفضل البحث عن علامات أخرى أيضًا قبل تحديد المشكلة .

الخمول: قد يتثاءب طفلك بشكل مفرط عندما يشعر بالنعاس أو الخمول. إذا بدا عليهم النعاس أو الخمول حتى بعد النوم الجيد ليلاً ، فمن الأفضل استشارة طبيب الأطفال الخاص بك.

التعب: إذا كان طفلك متعبًا ومرهقًا طوال اليوم ، فقد يتثاءب بشكل مفرط. يمكن أن يكون الإرهاق بسبب نقص العناصر الغذائية تأكدي من أن طفلك يتغذى جيدًا ويحصل على جميع العناصر الغذائية اللازمة لنموه.

القضايا الطبية الأساسية: في حالات نادرة ، قد يكون التثاؤب عند الأطفال علامة على حالة طبية كامنة ، مثل التصلب المتعدد أو الصرع أو الصداع النصفي أو التوتر أو القلق أو السكتة الدماغية. قد يؤدي ذلك إلى زيادة درجة حرارة الجسم الأساسية ، ويمكن أن يكون التثاؤب آلية لتصحيحها .

2.هل التثاؤب معدي عند الأطفال؟

التثاؤب عند الرضع

ربما لاحظت غالبًا أننا نتثاءب لا إراديًا عند رؤية شخص ما يتثاءب ، ولكن قد لا يكون هذا هو الحال مع الأطفال، وجدت دراسة أن التثاؤب المعدي يمكن أن يحدث عند الأطفال بعد سن الرابعة إلى الخامسة ، وأن الأطفال دون هذا العمر لديهم آليات عصبية غير ناضجة لفهم الحالة العقلية للآخرين وتقليد التثاؤب .

3.متى يكون التثاؤب طبيعيًا عند الأطفال؟

التثاؤب

إذا كان طفلك يتثاءب مرة أو مرتين في الساعة وهو يشعر بالنعاس أو التعب أو يمر بطفرة في النمو ، فلا داعي للقلق بشأن ذلك ، لأن هذا هو المعدل الطبيعي للتثاؤب عند الأطفال.

4.متى يجب أن تقلقي؟

التثاؤب للرضع

التثاؤب هو رد فعل طبيعي عند الأطفال عندما يكونون متعبين أو نعسانين ولكن إذا لاحظت زيادة في معدل التثاؤب أو إذا أظهر طفلك علامات اضطرابات أخرى ، فمن الأفضل استشارة طبيب الأطفال لأن التثاؤب المفرط قد يكون علامة على وجود حالة طبية أساسية يمكن السيطرة على التثاؤب الزائد عند معالجة السبب الطبي الأساسي.

5.طرق إدارة التثاؤب الزائد عند الأطفال

التثاؤب المفرط