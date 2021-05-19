متحف باردو.. أيقونة تونسية قهرت "خفافيش الظلام"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - احتفى متحف باردو في تونس باليوم العالمي للمتاحف، ما جعل وزارة الشؤون الثقافية تسمح بدخول الزوار مجانا لزيارة أبرز معالمه.

معالم المتحف تؤرخ في طياتها عصور ما قبل التاريخ منذ العهد الموستيري (40 ألف سنة قبل الميلاد)، وتنقش على جدرانها آثار العهود الأمازيغية والبونية والوندالية والنوميدية والبيزنطية والقرطاجية والرومانية وترسم انتصارات الحضارة الإسلامية.

المتحف الذي يبعد 4 كيلومترات عن مدينة تونس والذي يحوي آثارا شاهدة على أمجاد الأجداد، لم يسلم بدوره من مرور أيادي الغدر والإرهاب عليه حيث عرف هجوما إرهابيا داميا ليثبت أن "خفافيش الظلام" تدنس كل شيء حتى كنوز الماضي ومقدساته.





المعلم الذي شهد يوم 18 مارس/آذار سنة 2015 هجوما إرهابيا داميا أودى بحياة نحو 23 شخصا، جلهم من السياح الأجانب، وجرح حوالي خمسين شخصا، استعاد بريقه وألقه واسترجع أنفاسه ليبرز أن حب الحياة والجمال ينسف روائح الموت والدماء ويفتح أبواب الأمل.

وتعود تفاصيل الهجوم الإرهابي إلى مداهمة مسلحان للمتحف من الباب الرئيسي وتزامن ذلك مع وصول زائرين من السياح عبر رحلة بحرية، وبدأ المسلحان بإطلاق النيران على الجميع ثم دخلا إلى أحد قاعات المتحف حيث احتجزا العشرات من السياح كرهائن قبل أن تتدخل قوات خاصة وتقوم بتصفيتهما، وقد أعلنت الداخلية التونسية أن تنظيم داعش الإرهابي قد تبنى العملية.





ومشاهد الإرهاب لا تنفي قيمة فحوى هذا المعلم التاريخي الذي يُعتبر ثاني متحف في العالم بالنسبة إلى فن الفسيفساء الرومانية وتشمل مجموعته آلاف اللوحات الفسيفسائية الرومانية والتي تعد الأكثر تنوّعا وتفنّنا في العالم والتي يعود تاريخها من القرن الثاني قبل الميلاد إلى ما بعد القرن السادس الميلادي حيث يحوي على 5 آلاف متر مربع من اللوحات الفسيفسائية.

ويعود تأسيس قصر باردو إلى سنة 1574 ميلادية، وقد تم توسيعه وتجميله مرات عديدة على أيدي الملوك الذين تعاقبوا على حكم تونس وهو اليوم مقسم إلى معلمين معلم يحتضن مجلس النواب سابقا ومعلم يمثل متحف باردو، ويمتد المتحف على 20 ألف متر مربع ما جعل منه متحفا دوليا حيث يعتبر من بين أكبر المتاحف في شمال أفريقيا.

وشيد هذا القصر في البداية ليكون قصرا لحريم العائلة الحسينية بنمط معماري تونسي أندلسي حيث يتضمن حديقة كبرى وتحيط به بساتين من الأزهار، وتم تدشينه سنة 1888 تحت اسم المتحف العلوي نسبة لعلي باي، وفي سنة 1956، تاريخ استقلال تونس عن الاستعمار الفرنسي، أطلق عليه اسم المتحف الوطني بباردو وقد صنف كمعلم تاريخي في سبتمبر 1985.

توافد كبير لزيارة المتاحف

وفي تصريح لـ"الخليج 365" قال لطفي بالهويشات مدير الدائرة المتحفية بالمعهد الوطني للتراث (حكومي) إنه تم استقبال عدد كبير من زوار المتاحف في اليوم العالمي للمتاحف خاصة بعد انتهاء مدة الحجر الصحي الذي دام أسبوع بداية من 9 مايو الجاري إلى غاية 16 من الشهر ذاته، حيث تم استقبال عدد كبير من الأطفال صحبة أوليائهم علاوة على استقبال عدد من السياح الأجانب.

واعتبر أنه "بعد الهجوم الإرهابي عاد متحف باردو للعمل بطريقة ممتازة وعاد لاستقبال الزوار من تونسيين وأجانب بعدد كبير كأن ذلك الهجوم لم يكن لكن الإشكال الآن هو الحجر الصحي وتفشي كورونا بالبلاد"، وأشار إلى أن المتاحف والمواقع الأثرية هي محرك أساسي للسياحة الثقافية بالبلاد.

وأكد أن متحفي باردو وسوسة سينطلقان قريبا في تجربة رائدة لجلب نوعية الزوار من ذوي الاحتياجات الخاصة من فاقدي البصر، وغيرهم كي تكون لديهم نفس حقوق الأشخاص الأسوياء.