شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف كل شىء عن التهاب الحلق البكتيرى عند الأطفال وطرق تشخيص العدوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التهاب الحلق العقدي هو نوع شائع من التهاب الحلق البكتيرى عند الأطفال، ولكنه ليس شائعًا جدًا لدى البالغين يمكن للأطباء إجراء اختبار سريع لمعرفة سبب الالتهاب بكتيري أو فيروسي، ويمكن أن تساعد المضادات الحيوية على الشعور بالتحسن بشكل أسرع ومنع انتشاره للآخرين.

ووفقا لتقرير لموقع "مايو كلينك" الألم والحمى غير المصحوبين بالسعال من العلامات والأعراض الشائعة لالتهاب الحلق العقدي البكتيري.

طرق الإصابة بالتهاب الحلق البكتيري

تعيش بكتيريا المجموعة أ في الأنف والحلق ويمكن أن تنتشر بسهولة إلى أشخاص آخرين، من المهم معرفة أن بعض الأشخاص المصابين لا تظهر عليهم أعراض أو يبدو عليهم المرض، ينشر الأشخاص المصابون البكتيريا عن طريق السعال أو العطس، مما ينتج عنه قطرات تنفسية صغيرة تحتوي على البكتيريا.

طرق انتقال العدوى:

قطرات السعال والعطس.

لمس الأسطح الملوثة بقطرات تحمل العدوى.

الشرب من نفس كوب المريض أو تناول الطعام من نفس الطبق.

لمس قروح الجلد الناتجة عن بكتيريا المجموعة أ (القوباء).

اعراض التهاب الحلق البكتيرى

بشكل عام التهاب الحلق هو عدوى خفيفة ، لكنها قد تكون مؤلمة للغاية تشمل الأعراض الأكثر شيوعًا لالتهاب الحلق العقدي ما يلي:

ألم عند البلع، حمى، احمرار اللوزتين وانتفاخهما، مع ظهور بقع بيضاء أو خطوط صديد أحيانًا، بقع حمراء صغيرة على سقف الفم، تورم الغدد الليمفاوية في الجزء الأمامي من الرقبة، قد تشمل الأعراض الأخرى الصداع أو آلام المعدة أو الغثيان أو القيء خاصة عند الأطفال قد يعاني الشخص المصاب بالتهاب الحلق أيضًا من طفح جلدي يُعرف باسم الحمى القرمزية.

طرق تشخيص التهاب الحلق البكتيري

يمكن فقط للاختبار السريع للبكتيريا أو مزرعة الحلق تحديد ما إذا كانت بكتيريا المجموعة أ هي السبب لا يستطيع الطبيب معرفة ما إذا كان شخص ما مصابًا بالتهاب الحلق بمجرد النظر إلى حلقه، يتضمن اختبار البكتيريا السريع مسح الحلق وإجراء اختبار على المسحة يُظهر الاختبار بسرعة ما إذا كانت بكتيريا المجموعة أ هي التي تسبب المرض إذا كان الاختبار إيجابيًا ، يمكن للأطباء وصف المضادات الحيوية، إذا كانت نتيجة الاختبار سلبية ، لكن الطبيب ما زال يشتبه في الإصابة بالتهاب الحلق ، فيمكن للطبيب أخذ مسحة من مزرعة الحلق تستغرق زراعة الحلق وقتًا لمعرفة ما إذا كانت بكتيريا المجموعة أ ستنمو من المسحة في حين أن الأمر يستغرق وقتًا أطول ، إلا أن مزرعة الحلق تكتشف أحيانًا عدوى يفوتها اختبار البكتيريا السريع.