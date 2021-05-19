شكرا لقرائتكم خبر عن ما هى أمراض القلب والأخطاء التي تزيد من فرص الإصابة بها؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - القلب هو العضو الذي يضخ الدم إلى جميع أعضاء الجسم عن طريق الانقباض بشكل منتظم، يتكون القلب من أربعة حجرات تعمل بتعاون فيما بينها، الحجرات التي تقع في الجهة اليمنى تحتوي على الدم غير الصافي وغير المؤكسج، أما الحجرات اليسرى فتضم الدم النظيف والذي يحتوي على الأكسجين، ووفقا لتقرير لمركز السيطرة على الأمراض والوقايه منها CDC، هناك العديد من المشاكل الصحية التي تؤثر على صحه القلب سيتم عرضها في السطور التالية:

س: ما هو مرض القلب؟

ج: يشير مصطلح "أمراض القلب" إلى عدة أنواع من هذه الأمراض، أكثر أنواع أمراض القلب شيوعًا هو مرض الشريان التاجي (CAD) ، والذي يؤثر على تدفق الدم إلى القلب يمكن أن يؤدي انخفاض تدفق الدم إلى نوبة قلبية.

س: ما هي أعراض مرض القلب؟

في بعض الأحيان قد تكون أمراض القلب "صامتة" ولا يتم تشخيصها حتى يشعر الشخص بعلامات أو أعراض النوبة القلبية أو قصور القلب أو عدم انتظام ضربات القلب عندما تحدث هذه الأحداث، قد تشمل الأعراض:

النوبة القلبية: ألم الصدر أو عدم الراحة، آلام أعلى الظهر أو الرقبة، عسر الهضم، حرقة المعدة، الغثيان أو القيء، التعب الشديد ، عدم الراحة في الجزء العلوي من الجسم ، والدوخة ، وضيق التنفس.

عدم انتظام ضربات القلب: إحساس برفرفة في الصدر (خفقان).

قصور القلب: ضيق في التنفس أو إرهاق أو تورم في القدمين أو الكاحلين أو الساقين أو البطن أو أوردة العنق.

س: ما هي عوامل الخطر لأمراض القلب؟

ج: يعد ارتفاع ضغط الدم وارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم والتدخين من عوامل الخطر الرئيسية لأمراض القلب، يمكن أيضًا أن تعرض العديد من الحالات الطبية وخيارات نمط الحياة الأخرى الأشخاص لخطر الإصابة بأمراض القلب أبرزها السكري، زيادة الوزن والسمنة، نظام غذائي غير صحي، الخمول البدني.

س: ما هي إعادة تأهيل القلب؟

ج: إعادة تأهيل القلب هو برنامج مهم لأي شخص يتعافى من نوبة قلبية أو قصور في القلب أو بعض أنواع جراحة القلب إعادة تأهيل القلب هو برنامج خاضع للإشراف يشمل النشاط البدني، التثقيف حول الحياة الصحية ، بما في ذلك الأكل الصحي ، وتناول الأدوية كما هو موصوف ، وطرق مساعدتك على الإقلاع عن التدخين، الاستشارة لإيجاد طرق لتخفيف التوتر وتحسين الصحة العقلية.