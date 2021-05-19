ماذا يحدث عند الإفراط في تناول الملح؟

محمد الفلاح - الأربعاء 19 مايو 2021

حذر المركز الاتحادي للتغذية من الإفراط في تناول الملح، لأنه يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم، الذي يرفع بدوره خطر الإصابة بأمراض القلب، والأوعية الدموية، مثل السكتة الدماغية.



وأضاف المركز أن الإفراط في تناول الملح يؤذي أيضاً الكبد، والكلى، ويؤدي إلى السمنة، وسرطان المعدة.

ولتجنب هذه المخاطر التي تهدد الحياة، لا يجب أن يزيد تناول الملح يومياً، على 5 غرامات، وفق منظمة الصحة العالمية، وذلك بالابتعاد عن الوجبات السريعة، والأطعمة الجاهزة، وبتناول الأطعمة الطازجة.