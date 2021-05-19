شكرا لقرائتكم زراعة قلب رائدة لطفلة عمرها شهران في إسبانيا تنقذ حياتها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن مستشفى جريخوريو مارانيون الإسباني اليوم الاثنين، أن عملية جراحية رائدة أنقذت حياة طفلة إسبانية عمرها شهران، بعد أن تمكن الأطباء من زراعة قلب صغير لها كان قد توقف عن النبض في جسد متبرع يحمل فصيلة دم مختلفة.

وقال خوان ميجيل خيل خاورينا، رئيس قسم جراحات قلب الأطفال في مستشفى مدريد: "السحر أصبح سحرين"، موضحاً أن هذه التقنيات لم تكن موجودة قبل 3 سنوات في جراحات الأطفال الصغار، كما لم تستخدم من قبل مطلقاً مع طفل رضيع صغير الحجم.

الطفلة نايارا في المستشفى

وتفتح هذه الحالة طاقة أمل لإنقاذ حياة مزيد من الرضع الذين يحتاجون لعمليات زرع قلب وهم صغار للغاية بشكل لا يستطيعون معه استخدام أجهزة دعم وظيفة القلب في انتظار الحصول على متبرع مناسب.

وكانت العملية معقدة لأن المتبرع، الذي لم يفصح المستشفى عن تفاصيل تتعلق بهويته، كان في مستشفى بمنطقة إسبانية أخرى، وكان قلبه قد توقف عن النبض لبضع دقائق، ما تطلب القيام بإجراء لإعادته إلى الحياة.

وجرى تشخيص الطفلة، نايارا، بمرض قلبي خلقي قبل ولادتها، وكان وزنها 3.2 كيلوغرامات فقط عند إجراء الجراحة.

الطفلة نايارا

وقالت مانويلا كامينو رئيسة وحدة زراعة القلب للأطفال إن هذه الطفلة تعتبر "أصغر رضيعة تخضع لعملية زرع قلب".

وأضافت أن حالتها ساءت كثيراً قبل 24 ساعة من العملية، وأنها إذا لم تكن خضعت لعملية زراعة القلب هذه لما كانت موجودة الآن على الأرجح. وتتعافى نايارا من العملية في المستشفى حالياً.

ومع وجود 37.4 متبرع لكل مليون شخص، أصبحت إسبانيا العام الماضي رائدة على مستوى العالم في مجال زراعة الأعضاء، وذلك حسبما أظهرت قاعدة البيانات العالمية المرتبطة بالتبرع وزراعة الأعضاء في منظمة الصحة العالمية والتي قدمتها المنظمة الإسبانية لزراعة الأعضاء.