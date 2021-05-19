شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يساعد عين الجمل فى إنقاص الوزن والوقاية من أمراض القلب؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - المكسرات غنية بالعناصر الغذائية والسعرات الحرارية، تحتوي المكسرات على كميات كبيرة من الدهون الجيدة، وعند تناولها باعتدال يمكن أن توفر للفرد العديد من الفوائد الصحية، ويعتبر عين الجمل المعروف أيضًا باسم "الجوز" أحد هذه المكسرات، ويستخدم في صنع الكعك والوصفات الأخرى، وعند نقع عين الجمل طوال الليل يصبح أكثر فائدة، ولكن كيف يساعد عين الجمل في تحقيق أهدافك لإنقاص الوزن، وفقًا لما ذكره موقع "تايمز أوف انديا".

- عين الجمل لانقاص الوزن

الوجبات الخفيفة هي واحدة من أكبر العوائق التي يواجهها الكثير من الناس في رحلة فقدان الوزن، لكن الدهون الصحية في الجوز تجعله خيارًا صحيًا للوجبات الخفيفة، ليس هذا فقط، بل يمكنك تضمينه في السلطة والحلوى وحتى دقيق الشوفان لجعل الوصفة أكثر إشباعًا، حيث يساعد في زيادة عملية التمثيل الغذائي بما يساعد في إدارة الوزن، ويمكن أن يقلل استهلاك الجوز بانتظام من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والسمنة ومرض السكري.

- فيما يلى.. فوائد أخرى لتناول عيد الجمل (الجوز): 1- مفيد لصحة القلب

تساعد الدهون الصحية في الجوز بالتحكم في مستويات الكوليسترول في الجسم مما يساعد بدوره في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب.

2- يساعد على الهضم

يعزز الجوز صحة الأمعاء والذي بدوره يعزز الجهاز الهضمي، حيث يلعب ميكروبيوم الأمعاء دورًا مهمًا في الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي.

3- تحسين الوظائف المعرفية

يمكن لفيتامين E وأحماض أوميجا 3 الدهنية وحمض الفوليك في الجوز أن تحسن صحة الدماغ ومن ثم تحسين الوظيفة الإدراكية، حيث إن الجوز مصدر غني لجميع هذه العناصر الغذائية التي يمكن أن تجعل دماغك أكثر صحة وتعزز مزاجك.

- الآثار الجانبية للإفراط في استهلاك الجوز

الإفراط في أي شيء يضر بصحتنا وكذلك الأمر بالنسبة للجوز، يمكن أن يؤدي الإفراط بتناوله إلى الإصابة بالحساسية لدى بعض الناس.