شكرا لقرائتكم خبر عن اعرفى ما يقدمه فيتامين هـ من فوائد لبشرتك والتخلص من الهالات السوداء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الهالات السوداء مشكله تؤرق الكثيرين سواء من السيدات أو الرجال، وقد تظهر بسبب قلة النوم أو الحساسية الموسمية أو الوراثة، فهناك عدد من العوامل التي تساهم في الهالات السوداء قد يكون من الصعب التعامل معها وحتى علاجها نظرًا لأن الجلد الموجود تحت عينيك رقيق جدًا، فمن المهم معالجة المنطقة بعناية فائقة، ويساعد فيتامين هـ في ترطيب البشرة وعلاج آثار الشيخوخة وأيضا له فوائد في علاج الهالات السوداء، وفقا لتقرير لموقع healthline.

فوائد فيتامين هـ

يوفر فيتامين هـ الرطوبة ويحبس الماء، مما يؤدي إلى بشرة ممتلئة ورطبة إنه مهدئ وقد ثبت أيضًا أنه يقلل من حجم تجاعيد الجلد، مما يجعله خيارًا رائعًا لمكافحة الشيخوخة، كما أن الخصائص القوية المضادة للأكسدة تجعل زيت فيتامين ه فعالًا في محاربة الجذور الحرة وتقليل أضرار الأشعة فوق البنفسجية بينما يخفف من ظهور فرط التصبغ والتجاعيد حول منطقة تحت العين.

يشبه زيت فيتامين هـ الأطعمة الخارقة للعناية بالبشرة، إنه مكون متعدد الأغراض يعمل مع غالبية أنواع البشرة ، بما في ذلك البشرة الجافة والناضجة والحساسة.

طرق استخدام فيتامين هـ

يمكن أن يكون الزيت الموجود في كبسولات فيتامين هـ ، فعالًا في الحماية من الجذور الحرة وترطيب البشرة بعمق وتعزيز تجديد الخلايا ، كما يمكنك وضع زيت فيتامين هـ على منطقة تحت العين لكن ضع في اعتبارك أن المنطقة بها جلد رقيق جدًا ، ويجب تجنب شد المنطقة أو فركها.

ومن أهم الفوائد الصحية التي يحققها فيتامين هـ لجسمك الآتى:

1.قد يبطئ فيتامين (هـ) عملية شيخوخة الخلايا نظرا لأنه أحد مضادات الأكسدة، مما يعني أنه يمنع الجذور الحرة من إتلاف الخلايا، والتي يمكن أن تأتي أيضًا من مصادر خارجية مثل دخان السجائر وتلوث الهواء، و عندما تدمر الجذور الحرة قد تتطور حالات مثل الخرف ومرض الزهايمر.

2.يواجه مخاطر الإجهاد التأكسدى من خلال مقاومة تلف البروتين والحمض النووي.

3. فيتامين (ه) يسهم في علاج مرضى الضعف البقعي وهو مرض وراثي يصيب العين ويمكن أن يؤدي في الحالات الشديدة إلى فقدان البصر، حيث يمكن أن يقلل من خطر فقدان البصر بنسبة 19٪.

4. يعزز فيتامين هـ استجابة الجهاز المناعي، نظرا لأنه يعزز مستويات نوع من الخلايا المناعية تسمى الخلايا الليمفاوية التائية أو الخلايا التائية .

5. قد يبطئ فيتامين (هـ) من فقدان الذاكرة لدى الأفراد المصابين بمرض الزهايمر، نظرًا لأن الدماغ يستخدم الكثير من الأكسجين، فهو شديد التأثر بالإجهاد التأكسدى وهو يعمل على محاربة التدهور المعرفى الذى يكون سببا في تطور حالات الخرف.

6 . فيتامين (هـ) قد يحسن صحة الأوعية الدموية، حيث يلعب فيتامين هـ دورًا حيويًا في إنتاج خلايا الدم الحمراء من خلال حمايتها من الأكسدة.

7.قد يقلل فيتامين (هـ) من أعراض ما قبل الدورة الشهرية (PMS) مثل القلق والاكتئاب والتشنج.

8. د يمنع فيتامين هـ من حروق الشمس والأضرار التي تسببها الأشعة فوق البنفسجية.