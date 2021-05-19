5 علامات تحذيرية تدل على أن فيروس كورونا يؤثر على قلبك

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القاهرة - سامية سيد - بينما يبدأ فيروس كورونا كعدوى في الجهاز التنفسي، يمكن أن يترك الفيروس التاجي تأثيرًا عميقًا على الجسم، قد يكون القلب هو العضو الحيوي الذي يعاني من مضاعفات كثيرة بسبب كورونا، في هذا التقرير نتعرف على أبرز علامات تحذيرية تدل على أن فيروس كورونا يؤثر على قلبك، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

كيف يتسبب مرض كوفيد -19 في نوبة قلبية؟

يمكن أن يستمر بعض المرضى في الشعور بأعراض مثل ضيق التنفس وألم في الصدر والضعف ومعدل النبض المرتعش بعد أسابيع من التعافي منه.

أشارت دراسة أخرى أجرتها JAMA العام الماضي إلى أن أكثر من 70٪ من المرضى يعانون من واحد أو أكثر من أعراض مشاكل القلب بعد الإصابة.كما تشير الأدلة، أنه يمكن أن يكون هناك أكثر من سبب محتمل.

يعد التهاب عضلة القلب أو التهاب القلب أحد أكثر المضاعفات شيوعًا بعد كورونا ، والتي قد تنطلق بسبب عاصفة السيتوكينات الشائنة التي يسببها الفيروس ، حيث يقوم الجهاز المناعي بتشغيل الأعضاء السليمة ، مما يتسبب في التهابات واسعة النطاق.

قد يكون السبب أيضًا الحرمان من الأكسجين، وهو عامل خطر شائع مع شدة أعراض كورونا، أي اضطراب في الدم المؤكسج السليم يمكن أن يسبب الالتهاب ويضعف عضلات القلب ويثير مشاكل.

الجلطات الدموية التي يسببها الفيروس قد تكون خطيرة

وقال الخبراء أيضًا إنه كان هناك ارتفاع في عدد حوادث التخثر المبلغ عنها مع كورونا، مما يعني أن كورونا قد يكون مدمرًا للجهاز الحوفي والأوعية الدموية ، كما هو الحال بالنسبة للرئتين.

ويرى الأطباء أيضًا أنه في بعض الحالات ، يمكن أن يؤدي الفيروس أيضًا إلى تكوين جلطات دموية ، وإتلاف بطانة الأوعية الدموية الداخلية ، مما يؤدي بدوره إلى زيادة مخاطر السكتات القلبية والمضاعفات ، حتى بالنسبة لأولئك الذين ليس لديهم تاريخ سابق.

ومع ذلك ، فإن ما يظل مهمًا هو أن يظل المرضى ومقدمو الرعاية حذرين بشأن العلامات والأعراض التحذيرية لأزمة القلب ، أثناء وبعد مكافحة عدوى كورونا.

5 علامات تحذيرية تدل على أن فيروس كورونا يؤثر على قلبكثقل الصدر

يعد الشعور بأي نوع من عدم الراحة أو الضيق أو الضغط أو الألم أو الثقل في تجويف الصدر وحوله سببًا ملحًا للقلق.

يصف العديد من المرضى الألم بأنه يشبه الإحساس بالضغط والألم في الصدر والذي قد ينتشر غالبًا إلى الذراعين والرقبة. آلام في البطن ، قد يكون من المتوقع القلق كذلك.

ضيق في التنفس

في أي وقت تشعر فيه أنك تلهث لالتقاط أنفاسك، لا يجب التعامل باستخفاف مع الشعور بعدم القدرة على إكمال الكلمات أو العبارات بامتداد.

يمكن أن تحدث صعوبات وضيق في التنفس ، وهي إحدى المضاعفات الشائعة لكورونا عندما لا يكون هناك تدفق كافٍ من الدم المؤكسج إلى الرئتين والأعضاء الحيوية.

تراجع في مستويات الأكسجين

هناك أكثر من سبب يجعل الأطباء يقترحون على المرضى الاحتفاظ بمقاييس التأكسج في متناول اليد.

يجب أن تكون التقلبات الشديدة المفاجئة في مستويات الأكسجين (النسبة المثالية أكثر من 93٪) علامة على القلق. لا ينبغي أبدًا تجاهل السعال المستمر وسرعة ضربات القلب أو عدم انتظامها (عدم انتظام ضربات القلب) وعلامات ضيق التنفس. وهذا أيضًا سبب يجعل المرضى بعد فيروس كورونا ، يجب أن يستمروا في مراقبة مستوياتهم الحيوية والأكسجين من أجل رعاية جيدة للقلب.

دوار أو دوار مفاجئ

يمكن أن تكون علامة التحذير من نوبة قلبية في شكل دوار. يمكن أن يكون الإرهاق أو الدوخة أو ضعف القدرة على الجلوس أو الوقوف أو الاستمرار في نشاط معين بسبب الإرهاق ، عندما تتعب عضلات القلب ويضعف الجسم من أداء وظيفته.

التعرق الغزير

يمكن أن يكون التعرق الشديد أيضًا علامة تحذير من السكتة القلبية عندما يكون هناك الكثير من التخثر في الجسم ، يستغرق القلب وقتًا أطول لضخ الدم من الشرايين المسدودة ويحدث التعرق لتنظيم درجة حرارة الجسم الناتجة عن الإرهاق الإضافي.