شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف كل شىء عن مرض اعتام عدسة العين وتأثيره على الرؤية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مشاكل العين تزداد مع تقدم العمر أشهرها اعتام عدسة العين، ويمكن للبروتينات الموجودة داخل العدسة أن تتجمع معًا وتحول العدسة من شفافة إلى غائمة، قد تعرضك بعض السلوكيات لخطر أكبر للإصابة بإعتام عدسة العين وأبرزها قضاء الكثير من الوقت في الشمس بدون حماية للعين، التدخين، ارتفاع نسبة السكر في الدم، استخدام أدوية الستيرويد، التعرض للإشعاع، وفقا لتقرير لموقع healthline.

يبدأ إعتام عدسة العين صغيرًا وقد يكون له تأثير ضئيل في البداية على رؤيتك، قد تبدو الأمور ضبابية بعض الشيء عادة ما يزداد هذا التأثير بمرور الوقت.

هناك 3 أنواع رئيسية من إعتام عدسة العين تؤثر على أجزاء مختلفة من العدسة:

إعتام عدسة العين الخلفي تحت المحفظة.

إعتام عدسة العين النووي في وسط العدسة.

إعتام عدسة العين القشري على جانب العدسة، والذي يظهر على شكل خطوط صغيرة.

عندما يصبح إعتام عدسة العين أكثر تقدمًا ، يبدأ في التغميق مع مسحة صفراء أو بنية اللون، يبدأ هذا في التأثير على الرؤية الليلية ويجعل بعض الأنشطة الليلية، مثل القيادة، أكثر صعوبة.

حساسية الضوء من الأعراض الشائعة لإعتام عدسة العين يمكن أن يكون وهج الأضواء الساطعة مؤلمًا ، خاصة لأولئك الذين يعانون من إعتام عدسة العين الخلفي تحت المحفظة، وفقًا لمايو كلينك تبدأ هذه الأنواع من إعتام عدسة العين في الجزء الخلفي من العدسة ، مما يسد مسار الضوء وغالبًا ما يتداخل مع رؤيتك للقراءة.

يمكن أن يؤدي الانحراف الناتج عن غشاوة العدسة في إعتام عدسة العين إلى رؤية صورتين أو أكثر لكائن واحد يمكن أن تسبب العديد من الأشياء ضعف الرؤية، وتسمى أيضًا ازدواج الرؤية مثل ورم في المخ، تورم القرنية، تصلب متعدد، السكتة الدماغية.