شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يفعل عصير الليمون بجهازك المناعى خلال جائحة فيروس كورونا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتوى ماء الليمون على فوائد عديدة، خاصة للجهاز المناعي فى ظل جائحة فيروس كورونا، نظرا لأن الليمون غني بفيتامين C ، أحد مضادات الأكسدة الرئيسية التي تساعد على حماية الخلايا من أضرار الجذور الحرة التي تعزز جهاز المناعة تلقائيًا.

وطبقا لتقرير نشر فى موقع Healthline ،فإن الماء بالليمون غني بفيتامين C الفعال في منع أو الحد من مدة نزلات البرد، كما يقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية ويخفض ضغط الدم.

وتساعد ألياف فاكهة الليمون، التي تسمى البكتين، على تغذية بكتيريا الميكروبيوم ، التي تقوي جهاز المناعة، والتي تزيد أيضا من إنتاج الإنزيمات الهضمية، وتحسن وظيفة الأمعاء بانتظام والتخلص من السموم في الجسم وشدة التهابات الجهاز التنفسي العلوي.

1.يمنع الجفاف

يمكن لعصير الليمون ترطيب الجسم بعد النوم ليلاً، لأنه يحافظ على السوائل في الجسم، لذا لابد من تناوله بدلا من المشروبات المحتوية على الكافيين أو السكرية التي لها آثار صحية .

2. غني بمضادات الأكسدة

الليمون غني بفيتامين C ومضادات الأكسدة، وهذه المادة مهمة لحماية البشرة من التعرض لأشعة الشمس، لزيادة إنتاج الكولاجين، بالإضافة إلى ذلك ، الحفاظ على جهاز المناعة وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية مثل السكتة الدماغية وأمراض القلب.

3. تعزيز صحة البشرة

شرب الماء الدافئ بالليمون في الصباح مفيد للبشرة، ويحافظ على ترطيبها، ويساعد على نضارة البشرة ، ويقلل من التجاعيد، بسبب محتويات فيتامين سي في الليمون.

ويتمكن فيتامين C في الليمون من منع تجاعيد الجلد ، جفاف الجلد ، شيخوخة الجلد وضرر الشمس، كما يزيل الليمون سموم جسمك ويحافظ على توهج البشرة.

4. يدعم وظيفة الهضم

يمكن أن يساعد شرب عصير الليمون في الصباح أيضًا على تحسين عملية الهضم، حيث يعد ملينا طبيعيا لمشاكل معدتك، كما يمكن أن يساعد الحمض الموجود في الليمون الجسم على هضم الطعام بسهولة أكبر.

5. يمنع تكون حصوات الكلى

يقال أيضًا إن شرب عصير الليمون يمنع تكوين حصوات الكلى، لأنه يحتوي على حامض الستريك في الليمون،الذى يمنع تكوين حصوات الكلى.

6. التغلب على رائحة الفم الكريهة

شرب عصير الليمون في الصباح يحفز إفراز اللعاب، وبالتالي يمكن التقليل من مشاكل رائحة الفم الكريهة.،كما أنه يساعد على تقليل جفاف الفم الذى يعمل على تراكم البكتيريا وبالتالي تسبب رائحة الفم.