شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على طرق تناول الموز لإنقاص أو زيادة الوزن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هل تحاول زيادة الوزن أم إنقاصه؟ قم بتضمين الموز في نظامك الغذائي لخدمة كلا الغرضين، عادة ما يتم تصنيف الموز على أنه فاكهة تكتسب الوزن بسبب محتواه العالي من السعرات الحرارية، ولكن عندما يتم تناوله بالطريقة الصحيحة يمكن أن يساعد الموز في إنقاص الوزن، فالموز فاكهة مغذية للغاية ولا يجب استبعاده تمامًا من نظامك الغذائي عندما تكون في مرحلة إنقاص الوزن، إليك كيفية استخدام الموز لفقدان الوزن ولزيادة الوزن أيضًا وفقًا لما ذكره موقع "تايمز أوف انديا".





- الموز لإنقاص الوزن

يمكن أن يساعد الموز في إنقاص الوزن فقط عند تناوله بالطريقة الصحيحة، حيث يعتبر الموز الذي لم ينضج تمامًا بعد أفضل الخيارات لفقدان الوزن وذلك لاحتوائه على كميات أقل من السكر مقارنة بالموز الناضج، حيث يمكن أن يساعد تناول كميات صغيرة من هذه الأنواع من الموز في إنقاص الوزن، ولكن تأكد من أن الموز ليس نيئًا تمامًا فقد يتسبب ذلك في حدوث مشكلات للمعدة حيث يجب أن يكون وسطًا لا نيئًا ولا ناضجًا.

يساعد الموز في إنقاص الوزن لأنه غنى بالألياف التي تمنحك شعورًا بالشبع والامتلاء لفترة أطول ويبطئ عملية الهضم وهذا يحد من الإفراط في تناول الطعام، ولكن لا تفرط بتناوله يوميًا، حيث يفضل تناوله ثلاث مرات أسبوعيًا لتحقيق نتائج فعالة في إنقاص الوزن.

- الموز لزيادة الوزن

بالنسبة للأشخاص الذين يبحثون دائمًا عن طرق لزيادة الوزن بطريقة صحية يمكنهم تناول الموز الناضج تمامًا لتحقيق هذا الغرض، فهو مصدر ممتاز للكربوهيدرات والسعرات الحرارية والتي يمكن أن تساعد في زيادة الوزن بشكل طبيعين حيث تحتوي موزة واحدة متوسطة الحجم على 105 سعر حراري و27 جرامًا من الكربوهيدرات.

ويحتوي الموز الناضج تمامًا على المزيد من السكر مقارنة بالموز غير الناضج بما يفيد زيادة الوزن، ولكن إذا كنت مريضًا بداء السكري تجنب تناول الموز الناضج لأنه قد يتسبب في ارتفاع نسبة السكر في الدم.