تعطيل الدراسة وحظر الصلاة الجماعية في السودان لمدة شهر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قررت اللجنة العليا للطوارئ الصحية في السودان، الثلاثاء، تعطيل الدراسة بجميع الجامعات والمدارس لمدة شهر.

وأقرت اللجنة خلال اجتماع برئاسة الدكتور صديق تاور، الرئيس المناوب للجنة، إيقاف الصلوات والشعائر الجماعية بجميع دور العبادة.



كما قررت منع دخول جميع القادمين بكل المعابر من دولة الهند مباشرة أو من دول أخرى كانوا في الهند خلال الأربعة عشر يوما الماضية.

وقررت اللجنة في بيان تخفيض عدد العاملين بمؤسسات العمل المختلفة وفقاً لتقدير متخذ القرار بالمؤسسة مع مراعاة ظروف أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن والحالات الخاصة مثل الحوامل والمرضعات وخلافهم.



وذكر أن التوقعات الصحية تشير إلى أنه بعد استقراء الوضع الوبائي وارتفاع معدل الإصابات حالياً فإنَّ أعداد المصابين قد تتجاوز الـ100 ألف حالة في الأسبوع الأول والثاني من يونيو/حزيران 2021، إذا استمر الحال كما هو عليه الآن بدون الالتزام بالضوابط الصحية وتطبيق الاحترازات، مما يترتب عليه المزيد من الوفيات.





وأشارت إلى أنه وفقاً للإحصائيات الوبائية التراكمية لوزارة الصحة الاتحادية فإنَّ 50% من حالات الاشتباه تأكدت إصابتها بفيروس كورونا، حيث تم فحص 65,252 مشتبهاً وثبت إصابة 34,707 شخصاً، حتى 16 مايو/أيار، لافتة إلى أن عدد الوفيات بلغ 1116 شخصاً كانت غالبيتهم من كبار السن من 60 سنة فما فوق تمت وفاتهم بالمستشفيات.

كما تأكد من خلال المتابعة والرصد البياني للحالات والتوقعات العلمية أن التجمعات والمناسبات الاجتماعية والدينية التي يحتشد فيها الناس ساهمت في ازدياد حالات الإصابة بالوباء ونشره مجتمعياً.

وتقرر منع التجمعات والمناسبات الاجتماعية والحفلات العامة والأنشطة المختلفة في الصالات والأندية وكل ما من شأنه زيادة مخاطر انتشار الوباء وإلزام الجميع بغطاء الوجه (الكمامة) في جميع مواقع العمل والأسواق والمركبات العامة وكل مَن يخالف توجيهات السلطات الصحية من الأفراد والمؤسسات على حدٍ سواء سيكون عرضة للمساءلة والعقوبة القانونية.