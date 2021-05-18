شكرا لقرائتكم خبر عن مشروب السبانخ مع الخيار يساعد فى تعزيز المناعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منذ تفشى وباء كورونا على مستوى العالم كله، أصبح تعزيز المناعة والاهتمام بالصحة بوجه عام الشغل الشاغل لدى معظم الناس وكذلك أخذ اللقاحات مؤخرًا من أجل الوقاية من هذا الفيروس، وقد أدى الفضول المتزايد حول تعزيز المناعة إلى قيام العديد بالبحث عن طرق مختلفة من أجل الوقاية من الأمراض والعدوى من خلال تناول أطعمة ومشروبات يمكن أن تساهم بتعزيز المناعة.

وفقًا لما ذكره موقع "تايمز أوف انديا" فإن مشروب الخيار مع السبانخ أحدث المشروبات المستخدمة حاليًا لتعزيز المناعة والوقاية من العدوى، حيث إن كلا العنصرين (السبانخ، الخيار) مليئة بالعناصر الغذائية الأساسية.

تعتبر السبانخ غنية بالفيتامينات والمعادن مثل الماغنيسيوم والبوتاسيوم والفولات وفيتامين A و C و K و B2 و E، بينما يحتوي الخيار على مضادات الأكسدة المهمة جدًا لمكافحة الأمراض والوقاية منها، حيث يمكن تناول السبانخ أو الخيار على حدة أو إضافتهما للطعام، كما يمكن مزجهما معًا لتحقيق أكبر فائدة.

إعداد مشروب السبانخ مع الخيار سهل جدًا لتحقيق الفوائد الصحية منه، كما يمكن إضافة عناصر أخرى لجعله أكثر مذاقًا مثل أوراق النعناع والليمون وبعض التوابل مثل الزنجبيل والفلفل الأسود، حيث سيؤدي خلط كل هذه المكونات إلى الحصول على مشروب مثالي يشبع الجسم ويعزز المناعة.

- فيما يلى.. طريقة إعداد مشروب السبانخ مع الخيار

1 كوب أوراق سبانخ مغسولة، 1 خيار مقشر ومقطع، 8-10 أوراق نعناع، 1 ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود، 1 ملعقة صغيرة من عصير الليمون، 1 ملعقة صغيرة زنجبيل مبشور، قم بمزج جميع المكونات المذكورة معًا للحصول على القوام المناسب وتناولها طازجة، ويضيف الفلفل الأسود والزنجبيل والليمون فوائد صحية لهذا المشروب نظرًا لخصائصهم المعززة للمناعة ومضادة للالتهابات.