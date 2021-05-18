شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: تناول المشروم يقلل خطر الإصابة بالسرطان بنسبة 45% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهرت الأبحاث أن تناول الخضار بكميات قليلة جدًا مرتبط بزيادة خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان، فوفقًا لدراسة أمريكية جديدة ، قد يتمكن تناول أنواع من الفطر من تقليل خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان، حيث بحثت الدراسة التى نُشرت في مجلة Advances in Nutrition ، ما إذا كان تناول الفطر مرتبطًا بتقليل مخاطر الإصابة بالسرطان.



تناول الفطر وتقليل الاصابة بالسرطان

هل يمكن أن يقلل الفطر من مخاطر الإصابة بالسرطان؟

قامت الدراسة الجديدة في ولاية بنسلفانيا بتقييم نتائج 17 دراسة من خلال التحليل والمراجعة المنهجية لأكثر من 19000 بالغ وفقا لتقرير موقع " sciencedaily"، وجد الباحثون أن:

ارتبط ارتفاع استهلاك الفطر بانخفاض خطر الإصابة بالسرطان الكلي، فعند تقييم أنواع معينة من السرطان، كانت أقوى علاقة بين تناول الفطر والحد من مخاطر الإصابة بالسرطان هي الإصابة بسرطان الثدي.

حيث وجد أن الأشخاص الذين تناولوا 18 جرامًا من الفطر (حوالي 1/8 إلى 1/4 كوب) كل يوم لديهم خطر أقل بنسبة 45٪ للإصابة بالسرطان مقارنة بالأشخاص الذين لم يتناولوا الفطر.

الفوائد الغذائية للفطر

الفطر غني بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة، كما أنه يحتوي على نسبة عالية جدًا من الأحماض الأمينية ergothioneine ، وهو أحد مضادات الأكسدة القوية ويمكن أن يساعد في محاربة الجذور الحرة وتقليل الالتهاب.

السيلينيوم

يعتبر الفطر أيضًا مصدرًا طبيعيًا للسيلينيوم المعدني، وهو "أحد مضادات الأكسدة التي تم البحث عنها لتلعب دورًا في تقليل خطر الإصابة بالسرطان والأمراض المزمنة الأخرى.

فيتامينات ب

الفطر غني بفيتامينات ب الريبوفلافين والنياسين وحمض البانتوثينيك - وهو مزيج يساعد على حماية صحة القلب، كما يدعم الريبوفلافين صحة خلايا الدم الحمراء والنياسين مفيد للجهاز الهضمي وللحفاظ على صحة الجلد.

البوتاسيوم

البوتاسيوم الذي يحتويه الفطر مهم للغاية لوظيفة القلب والعضلات والأعصاب، حيث يحتوي 2/3 كوب من فطر بورتوبيللو المطبوخ على كمية من البوتاسيوم تعادل ما يوجد في موزة متوسطة الحجم.

فيتامين د

ربطت الأبحاث نقص فيتامين (د) بالعديد من الحالات الصحية، مثل مرض السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية ومرض التهاب الأمعاء وبعض أنواع السرطان، ويمكن أن تؤدي إضافة المزيد من الأطعمة الغنية بفيتامين (د) إلى نظامك الغذائي إلى زيادة المستويات المنخفضة.