لقاح كورونا شرط دخول المنشآت واستخدام وسائل النقل في السعودية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قررت السلطات السعودية، الثلاثاء، عدم السماح لأي شخص لم يحصل على لقاح "كوفيد-19" بالدخول إلى المنشآت.

ويشمل القرار المنشآت الحكومية والخاصة واستخدام وسائل النقل العامة وحضور الأنشطة والمناسبات، ويطبق اعتبارا من 1 أغسطس/آب المقبل.



ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية بأنه تقرر "اشتراط التحصين ضد "كوفيد-19" المعتمد من وزارة الصحة ابتداءً من يوم الأحد 1 آب/أغسطس 2021.

وذلك فيما يتعلق بالآتي: "دخول أي نشاط اقتصادي أو تجاري أو ثقافي أو ترفيهي أو رياضي، دخول أي مناسبة ثقافية أو علمية أو اجتماعية أو ترفيهية، دخول أي منشأة حكومية أو خاصة، سواءً لأداء الأعمال أو المراجعة، دخول أي منشأة تعليمية حكومية أو خاصة، استخدام وسائل النقل العامة".

وأضاف المصدر أنه تقرر أيضا "عودة التعليم حضوريا للمعلمين والمعلمات، وأعضاء هيئات التدريس والتدريب في الجامعات والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وتتفق وزارتا (الصحة، والتعليم) على تحديد فئات الطلاب العمرية المستهدفة".

وشدد المصدر على ضرورة التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وعدم التهاون في تطبيق الاشتراطات الصحية، من التباعد الاجتماعي، ولبس الكمامة، وتطهير الأيدي بشكل مستمر، والالتزام بالبروتوكولات المعتمدة.

وأوضح أن جميع الإجراءات والتدابير تخضع للتقييم المستمر من قبل هيئة الصحة العامة، وذلك بحسب تطورات الوضع الوبائي.