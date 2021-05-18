"حنا_بدو".. تصريحات شربل المسيئة تشعل "تويتر" غضبا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - استهجان ورفض لتصريحات وزير لبناني تجاوز المواقف الرسمية لتسري عدواه إلى الحيز الشعبي، هناك حيث فجر الغضب والاستياء مواقع التواصل.

تنديد يجتاح موقع تويتر بشكل أساسي، والذي توشح في سويعات قليلة بهاشتاق "حنا_بدو" (كلنا بدو)، وتوحد تحت عناوين أخرى وعبارات تتقاطع جميعها عند الرفض القاطع للتصريحات المسيئة للمملكة العربية السعودية ودول الخليج بشكل عام.

حملة غضب تأتي على خلفية تصريحات أدلى بها وزير الخارجية اللبناني شربل وهبة، في مشادة كلامية مع المحلل السياسي السعودي سلمان الأنصاري، أثناء استضافتهما في قناة "الحرة" الأمريكية، أمس الإثنين.

ووجه وهبة إساءات للسعودية، واصفا ضيفه بأنه من "أهل البدو".

وجاءت التصريحات المسيئة في معرض دفاع مستميت من وهبة عن حزب الله الإرهابي، ليخلص إلى الإساءة لدول الخليج بالقول إن "بعض دول أهل المحبة والصداقة والأخوة، جلبت لنا (داعش) في سهل نينوى والأنبار وتدمر".

وعندما سألته المذيعة هل تقصد بهذه الاتهامات دول الخليج، قال لها لا أريد أن أسمي أحد، دون أن ينفي أن هذا قصده.

تويتر يشتعل

"حنا_ بدو"؛ هاشتاق تصدر موقه تويتر بالساعات القليلة الماضية، في حملة استهدفت الوزير اللبناني الذي فجرت تصريحاته المسيئة الغضب في دول الخليج.

حساب باسم "الموندو" بالمملكة العربية السعودية، نشر صورا لبدو وأرفقها بتعليق "كلنا بدو ونفتخر".





فيما كتب حساب باسم "ريقا"، يقول: "حنا (نحن) العرب يا مدعين العروبة وحنا (نحن) أهل التاريخ وأنتم به أغراب".





حساب آخر باسم "سما"، غرد قائلا باللغة الإنجليزية: "من خيمة بقلب الصحراء نقود مجموعة العشرين"، مرفقا بهاشتاج "حنا_ بدو".





أما حساب "في"، فكتب يقول: "من الصحراء نقود العالم"، مرفقا بنفس الهاشتاق.





بدوره، كتب الدكتور سعيد بن حمري يقول: "شكرا لك.. نعم أنا بدوي سعودي وأفتخر.. خريج جامعة السوربون باريس وأكاديمي سابق فيها، أتكلم 3 لغات بطلاقة، وأدرب أطباء في أنحاء العالم وأحاضر بمؤتمرات عالمية.. أبي وأمي لا يعرفون الكتابة والقراءة.. أفتخر بهم.. شكرا وطني السعودية".





وفي دولة الإمارات، دخل هاشتاق "حنا بدو" الترند، بتحقيقه عدد مشاهدات تزيد حتى اللحظة على 255 مليون.





تنديد رسمي



دولة الإمارات استنكرت تصريحات الوزير اللبناني ووصفتها بـ"العنصرية" وسلمت سفير بيروت مذكرة احتجاج.

وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية عن استنكارها واستهجانها الشديدين إزاء التصريحات التي وصفتها بـ"المشينة" و"العنصرية" لوزير الخارجية اللبناني في حكومة تصريف الأعمال والتي أساءت إلى المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي.

واستدعت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، طبقا لبيان لها، سفير لبنان لدى الإمارات، وسلمته مذكرة احتجاج رسمية تستنكر فيها هذه التصريحات .

وأكد البيان أن هذه التصريحات تتنافى مع الأعراف الدبلوماسية ولا تنسجم مع العلاقات التاريخية التي تجمع لبنان ودول مجلس التعاون الخليجي.

وقبل الإمارات، نددت السعودية بالتصريحات المسيئة لوزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال بلبنان، وأعربت عن تنديدها واستنكارها الشديدين لما تضمنته تلك التصريحات من إساءات مشينة تجاه المملكة وشعبها ودول مجلس التعاون الخليجي الشقيقة.

وأكدت الخارجية السعودية، في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية بالمملكة، أن تلك التصريحات تتنافى مع أبسط الأعراف الدبلوماسية ولا تنسجم مع العلاقات التاريخية بين الشعبين الشقيقين.

من جانبه، طالب مجلس التعاون لدول الخليج العربية لبنان بتقديم اعتذار رسمي لدوله وشعوبه، عن تصريحات وهبة.

وعبر الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، عن رفضه واستنكاره لما ورد على لسان الوزير.

وأكد أن ما ورد خلال المقابلة التلفزيونية للوزير وما ورد فيها يعد "إساءات مشينة بحق دول مجلس التعاون الخليجي وشعوبها وكذلك إساءة بحق السعودية".

وأكد الحجرف على المواقف الثابتة والراسخة التي قامت بها دول مجلس التعاون الخليجي لدعم الشعب اللبناني الشقيق، لافتا إلى أن "تلك التصريحات تتنافى مع أبسط الأعراف الدبلوماسية ولا تنسجم مع العلاقات التاريخية بين دول المجلس ولبنان" .