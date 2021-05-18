شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يساعد البطيخ مرضى السكرى فى تجنب مضاعفات المرض؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرض السكري هو مرض ناتج عن زيادة الجلوكوز في الجسم، ولهذا السبب يجب على الشخص الذي يعاني من مرض السكر أن يحد بالفعل من بعض الأطعمة الغنية بالجلوكوز، هذا لأنه من الممكن أن يرتفع سكر الدم ويسبب العديد من المشاكل الخطيرة.

ويلعب البطيخ دورا في ضبط مستويات السكر في مجرى الدم، لأنه يحتوى على الكثير من السوائل و العناصر الغذائية المفيدة للجسم، طبقا لما ورد في موقع "تايمز أوف انديا"

ومن أبرز فوائد البطيخ لمرضى السكر مايلى: 1.يمنع الجفاف والإمساك

البطيخ هو أحد الفواكه مثل فوائد البنجر الذي يحتوي على نسبة عالية جدًا من الماء وهي فاكهة مفضلة خلال فصل الصيف، فإن فوائد البطيخ تجعل الشخص يتجنب الجفاف، ويقاوم الإمساك أو صعوبة التبرز، بجانب تسهيل عملية الهضم .

2.ضبط مستويات السكري

عندما تستهلك البطيخ ، تقوم الكليتان بتحويل أحد الأحماض الأمينية، إلى حمض أميني آخر و لهذين الأحماض الأمينية العديد من الفوائد الصحية، لا سيما للسيطرة على مرض السكري .

وتظهر الأبحاث أن فوائد البطيخ يمكن أن تساعد في تنظيم التمثيل الغذائي للجلوكوز وحساسية الأنسولين بسبب الأحماض الأمينية في البطيخ.

3. خفض ضغط الدم

وفقًا لبحث نُشر في المجلة الأمريكية لارتفاع ضغط الدم، فإن فوائد البطيخ تتمثل فى خفض ارتفاع ضغط الدم لدى الأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة والذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم، وذلك بفضل الكمية الجيدة من البوتاسيوم والمغنيسيوم الموجودة في البطيخ، حيث يعتبر البوتاسيوم موسعا للأوعية الدموية، مما يعني أنه يطلق التوتر على الأوعية الدموية والشرايين وبالتالي يحفز تدفق الدم.

4. يمنع السرطان

تساعد فوائد البطيخ أيضًا على خفض الأنسولين والذي غالبًا ما يكون عاملاً رئيسًيا في تفاقم السرطان والذي يرتبط ارتباطًا وثيقًا بأحد محتوياته، ويرجع ذلك أساسًا إلى مستويات اللايكوبين في البطيخ ، وهو مركب مغذٍ نباتي كاروتينويد يُعتقد بشكل متزايد أن له خصائص مقاومة للسرطان، خاصة سرطان البروستاتا والثدي والقولون والرئة وبطانة الرحم .