شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسباب حصوات المرارة.. أبرزها الإفراط فى "دهون الطعام" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يكتشف بعض الأشخاص وجود حصوات والتهابات بالمرارة فجأة دون مقدمات مسبقة، من خلال ظهور عدد من الأعراض المؤلمة عليهم، ويتم اكتشافها أحيانا أثناء إجراء فحص البطن بالموجات الصوتية نتيجة أعراض غير واضحة مثل عدم ارتياح بالبطن بعد الأكل وخصوصًا الوجبات المحتوية على نسبة دهون عالية .



الوجبات السريعة

ووفقا لموقع " the health " الطبى فإن الحوصلة المرارية هى عبارة عن كيس صغير موجود تحت الكبد مباشرة ويتصل بالأمعاء من خلال القناة المرارية ويخزن فى داخله عصارة المرارة الصفراية التى تساعد على هضم الدهون، ووجود مشاكل بها يستدعى استشارة الطبيب لتحديد طرق العلاج إما الدوائى أو الجراحى.

وقال الموقع، إن حصى المرارة يتكون نتيجة ارتفاع الكوليسترول ومواد أخرى، وعندما توجد نسبة عالية جدًا من الدهون فى العصارة المرارية يصاحبه عادة التهاب مزمن بجدار المرارة ويتفاوت حجمهما من حجم حبيبات الرمل إلى عدة سنتيمترات، وتتراوح من حصوة واحدة إلى متعددة تصل إلى عدة مئات أحيانا وتتسبب فى الشعور بآلام شديدة.

وأضاف، أن التهاب المرارة المصاحب لتكوين الحصوات ينتشر فى النساء أكثر من الرجال خصوصًا مع زيادة الوزن والإكثار من تناول الدهون فى الطعام ومع ذلك فهى تصيب الرجال والنساء فى أعمار مختلفة.

أهم الأعراض المعتادة لالتهاب المرارة هى:

1 المغص المرارى : وهو تقلصات بالجانب الأيمن أعلى البطن تختلف فى شدتها من ألم خفيف إلى ألم مبرح يحتاج إلى مسكنات وعلاج فورى، ويكون عادة بعد تناول الطعام وقد ينتقل إلى الكتف اليمنى أو الظهر ويستجيب عادة للعلاج بالمسكنات.



الم المرارة

2 ألم فى الجهة اليمنى من أعلى البطن مع غثيان أو قىء.

3- عسر هضم مزمن مصحوب بغثيان وحرقة فى المعدة والصدر.

وأوضح ، أن هناك مضاعفات خطيرة من حصوات المرارة وهى التهاب المرارة الحاد حيث يستمر الألم أكثر من 8 ساعات ويكون مصحوبًا بارتفاع درجة الحرارة وعدم القدرة على تناول أى طعام و قد يصاحب بالتهاب البنكرياس والقنوات المرارية ، بالاضافة إلى انسداد القنوات المرارية نتيجة تحرك الحصوة إلى القناة المرارية حيث تؤدى إلى صفراء انسدادية ، وانسداد معوى نتيجة حدوث طريق ناسور معوى وانتقال الحصوة إلى الأمعاء.