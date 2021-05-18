شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: مشروبات الطاقة الخالية من السكر تسبب ألزهايمر وأمراض القلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توصلت دراسة صادرة عن جامعة كيرتن بأستراليا إلى أضرار تناول مشروبات الطاقة حتى إذا كانت خالية من السكريات، محذرة من الاستهلاك طويل الأمد، طبقا لما ورد فى موقع ميديكال إكسبريس.





وأشار الباحثون إلى أنه تم إجراء الدراسة على نماذج من الفئران، للتعرف على آثار مشروبات الطاقة التى تحتوى على كميات كبيرة من الكافيين والسكر ويتم استهلاكها بشكل متزايد خاصة من قبل الشباب، على الصحة خلال المدى الطويل، فقد يعتقد الكثير أن الأصناف الخالية من السكر أكثر صحة بالنسبة لهم ولا تشكل خطرا.

وأوضح الباحثون أن مشروبات الطاقة تؤثر على الدماغ، لأنها تعطل الأوعية الدموية وتزيد من الالتهابات في أدمغة نماذج الفئران، ما يعد أمرا خطيرا لأن تلف الأوعية الدموية فى الدماغ والالتهابات المتزايدة هى السمات المبكرة للعديد من الاضطرابات العصبية التنكسية مثل مرض ألزهايمر والتصلب المتعدد.

كما توصلت الدراسة إلى أن استهلاك مشروبات الطاقة يؤدى إلى الإصابة بأمراض مزمنة مثل أمراض القلب والسكتة الدماغية، والمعروفة باسم متلازمة التمثيل الغذائي، حيث تبين أن مشروب الطاقة الخالي من السكر يعزز أيضًا متلازمة التمثيل الغذائي ويزيد من نسبة الجلوكوز والكوليسترول في الدم في نماذج الفئران ، بمستويات مماثلة لمشروبات الطاقة الأخرى.

وأظهرت الدراسة أن تناول مشروبات الطاقة على المدى الطويل، سواء كانت خالية من السكر أم لا، يؤدى إلى ارتفاع نسبة الجلوكوز في الدم والدهون الضارة (الدهون الثلاثية)، وهى سمة شائعة لمرض السكرى، كما أنها تزيد من دهون الجسم دون أى تغيير فى الوزن.

وأوصى الباحثون بتحذير المستهلكين من تناول مشروبات الطاقة التى ستلحق الضرر بصحتهم على المدى البعيد.