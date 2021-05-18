ماذا يحدث للجسم عند التوقف عن تناول السكر لمدة شهر؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أثبتت دراسات حديثة، أن الفوائد التي تعود على الجسم من إيقاف السكر لمدة شهر على الأقل، عديدة وغير معروفة للكثيرين.

استهلاك الكثير من السكر هو عادة غير صحية وفقا لنتائج عدد من البحوث العلمية.

لذلك يوصى الأطباء بشدة بمحاولة الحفاظ على الحد الأدنى من استهلاك السكر، في حالة الرغبة في الحفاظ على صحة جيدة وتجنب مشاكل مثل السمنة والسكري وتسوس الأسنان وغيرها الكثير.

وتحدثت سارة ويلسون، الكاتبة والصحفية الأسترالية الشهيرة، ومؤلفة كتاب "I Quit Sugar أقلعت عن السكر"، عن تجربتها "الخالية من السكر".

وأوضحت "ويلسون" في الكتاب الفوائد الصحية التي حصلت عليها في الأسابيع الـ8 التي قللت خلالها تدريجياً كمية السكر التي تستهلكها كل يوم، وفقاً لموقع "greenme" الإيطالي.



-خسارة الوزن

كانت الفائدة الأكثر وضوحاً لتجربة ويلسون، هي خسارة الوزن، لكن أخصائية التغذية الأسترالية، لاحظت أيضاً أن جهازها الهضمي كان أكثر صحة وأنها لم تعد تشعر بالحاجة الجسدية لتناول السكر.

كما لوحظ تأثيرات مماثلة من قبل أشخاص آخرين حاولوا التجربة نفسها، والذين تحدثوا عن أن من بين فوائدها تقليل إدمان الأطعمة السكرية وفقدان حوالي 5 كيلوجرامات في 40 يوماً.

وتتمثل إحدى فوائد التوقف عن تناول السكر لمدة شهر، في إنقاص الوزن لعدة أسباب، وهي أن السكر يمنع إنتاج الليبتين، وهو هرمون مسؤول عن الشعور بالشبع، فمن خلال تناول الأطعمة الحلوة، لن نشعر مطلقاً بالاكتفاء ونكون في حالة جوع دائم.

ولذلك يساعد التخلص من السكر على إنقاص الوزن بشكل أسرع واستقرار نسبة السكر في الدم، ما يدفعنا إلى تناول الأطعمة الصحية.

كما تحدث مات دي أفيلا، وهو من صانعي المحتوى المشهورين على يوتيوب عن كيفية تطور جسده بعد 30 يوماً بدون سكر وشعوره بالمزيد من الطاقة في الجسم.

ويمكن أن تكون الشهادات الشخصية لأولئك الذين توقفوا عن استهلاك السكر في نظامهم الغذائي، على الأقل لفترة من الزمن، مفيدة في معرفة الآثار التي يمكن أن تحدثها هذه العادة على صحتنا.

ولكن هذا لا يعني أنه يجب علينا الابتعاد تماماً عن السكريات، بل ينصح بتناول السكر الموجود بشكل طبيعي في العديد من الأطعمة، مثل الفاكهة.

لذلك، فإن النصيحة هي التخلص من السكر من الأطعمة المعلبة واختيار التي تحتوي على أقل من 6 جرامات من السكر لكل 100 جرام، باستثناء العسل الأبيض والمربى والشوكولاتة الداكنة.



-بشرة شابة

تستفيد البشرة أيضاً من نقص السكر، إذ تصبح أكثر إشراقاً وأقل تجاعيداً.

يشيخ الجلد قبل الأوان بسبب ظاهرة تسمى "glycation" التي تتلف الخلايا وتؤكسدها، ما يتسبب في جفاف الجلد وظهور التجاعيد والبشرة الباهتة.

بالإضافة إلى أن السكر يعيق إنتاج الكولاجين، وهو عنصر أساسي لبشرة مرنة وشابة، ولذلك بعد بضعة أيام بدون سكر، تحصلون على بشرة أكثر رطوبة وقلت الهالات السوداء وعيوب البشرة.



-تحسن الحالة النفسية

بعد أيام قليلة من اتباع نظام غذائي خال من السكر، يتحسن المزاج كثيراً، الأمر الذي يرجع إلى أن الأطعمة الغنية بالسكريات لها تأثير سلبي على السيروتونين، وهو هرمون المزاج الجيد.

لهذا السبب، فإن الاستهلاك المفرط للسكر يزيد أيضا من أعراض القلق، وبالتالي، فإن التخلص منه أو تقليله من النظام الغذائي يجعلنا نشعر بمزيد من الهدوء والحيوية والحالة النفسية الجيدة.



-تقوية جهاز المناعة

يؤدي الاستهلاك المفرط للسكر إلى إزالة المعادن من الأسنان والعظام.

كما يغذي السكر البكتيريا السيئة ويضعف جهاز المناعة ويمكن أن يسبب عسر الهضم والقولون العصبي والإمساك.

