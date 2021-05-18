سعر بيتكوين في مصر اليوم الثلاثاء 18 مايو 2021.. هبوط طفيف

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - انخفض سعر عملة "بيتكوين" الرقمية المشفرة في مصر، اليوم الثلاثاء 18 مايو 2021، بالتزامن مع تراجعها عالميا بنسبة 0.48%.

وتراجع سعر "بيتكوين" في مصر، اليوم الثلاثاء، إلى نحو 684.066 ألف جنيه مصري، مقابل 691.660 ألف جنيه، أمس.

وانخفض سعر سيدة العملات الرقمية عالميا، خلال تعاملات الثلاثاء، بنسبة 0.48% إلي نحو 43.550 ألف دولار، وفقا لوكالة بلومبرج الأمريكية للأنباء.

وسعر العملة المشفرة الأولى في العالم يتغير كل دقيقة، والمسجل حاليا تم رصده لحظة كتابة التقرير الساعة 3.35 بتوقيت جرينتش.

وخلال تعاملات الثلاثاء، في البورصات العالمية، بلغ حجم التداولات للعملة المشفرة الأولي نحو 61.85 مليار دولار.

ولا يوجد في مصر تعاملات رسمية بعملة بيتكوين، كون الدولة تمنع الاستثمار فيها.

وتنص المادة (206) من قانون البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، على حظر إصدار العُملات المشفرة أو الاتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها.

ويرى البنك المركزي المصري أن بيتكوين يَغلُب عليها عدم الاستقرار والتذبذب الشديد في قيمة أسعارها نتيجة للمضاربات العالمية غير المُرَاقَبَة التي تتم عليها.

ويقول البنك إن الاستثمار في بيتكوين مخاطرة وينذر باحتمالية الخسارة المفاجئة لقيمتها نتيجة عدم إصدارها من أي بنك مركزي أو أي سُلطة إصدار مركزية رسمية.

ويوضح أن تلك العملات ليس لها أصول مادية ملموسة، ولا تخضع لإشراف أي جهة رقابية على مستوى العالم؛ وبالتالي فإنها تفتقر إلى الضمان والدعم الحكومي الرسمي، الذي تتمتع به العُملات الرسمية الصادرة عن البنوك المركزية.