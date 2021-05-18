شكرا لقرائتكم خبر عن الخيار مفتاحك لبشرة خالية من التجاعيد.. يقاوم الشيخوخة ويقضى على حب الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الخيار من الخضراوات اللذيذة التي تحتوى على فوائد عديدة، فهو يستخدم في العناية بالبشرة منذ عقود لمعالجة مشاكل الجلد الشائعة مثل الترطيب والشيخوخة والالتهابات، نظرا لأنه يحتوي على خصائص مضادة للالتهابات، بالإضافة إلى احتوائه على مضادات الأكسدة وهي جزيئات تساعد في مقاومة الأكسدة التي تسببها الجذور الحرة والمواد المغذية مثل فيتامين سي وحمض الفوليك ، مما يجعله مكونًا ممتازًا لأقنعة الوجه التي تصنعها بنفسك.

وطبقا لتقرير نشر في موقع Bold sky ، فهو غنى بالفيتامينات والأحماض المفيدة، و فيتامين ج، الذى يعمل على تفتيح البشرة وإشراقها، كما تساعد هذه العناصر الغذائية على زيادة إنتاج الكولاجين والحماية من علامات الشيخوخة المبكرة.

أبرزالفوائد الصحية للخيار للبشرة

1. يمنع الشيخوخة المبكرة

يساعد الخيار في منع الشيخوخة المبكرة، نظرا لأنه يحتوى على مضاد للأكسدة مما يجعله مضادًا للتجاعيد ولديه القدرة على المساعدة في منع عملية الشيخوخة المبكرة، بالإضافة إلى ذلك، حيث يحتوي الخيار على فيتامين سي وحمض الفوليك لذا يحارب السموم في بشرتك بينما يحفز خلايا الجلد الجديدة.

ونقص الترطيب يمكن أن يؤدي إلى اختلافات ملحوظة في بشرتك ويجعلها جافة ومتقشرة وأكثر عرضة للخطوط الدقيقة والتجاعيد.

2.منع تورم الوجه

الفائدة الثانية للخيار لصحة الجلد هي منع تورم أو انتفاخ الوجه أو العينين بسبب التعب، وقد يكون هذا مفيدًا إذا وجدت أنه لا يمكنك النوم ليلًا ووجدت الهالات السوداء والتورم تحت عينيك.

ويحتوي الخيار على مركبات الفلافونويد ومضادات الأكسدة التي يمكن أن تقلل التورم والاحمرار والتهيج ، لتوفير تأثير تبريد يساعد على تقليص الأوعية الدموية وبالتالي تقليل تورم العين،تعتبر مركبات الفلافونويد مفيدة في حماية الجلد من مشاكل الجلد المختلفة التي تسببها أشعة الشمس ، مثل الحمامي الشمسية وهي التهاب الجلد على شكل احمرار بسبب تمدد الأوعية الدموية.

3. تساعد في علاج حب الشباب

الخيار يقاوم حب الشباب حيث تسد البشرة الدهنية وخلايا الجلد الميتة المسام وتحفز ظهور حب الشباب، و يمكن أن يساعد الخيار وهو قابض خفيف ، في تطهير الجلد وشد المسام ، كما يساعد في تنظيم إنتاج الزيت وتقليل ظهور حجم المسام.





4. علاج تهيج البشرة:

فوائد الخيار لصحة الجلد هي المساعدة في تهدئة البشرة المتهيجة، وتخفيف الألم والتهيج والحرق بمواده المضادة للالتهابات.

5. ترطيب البشرة

يحتوي الخيار على ماء في 96٪ منه، هذا المحتوى المائي العالي هو الفائدة الرئيسية للخيار الذي يسمح له بتوفير ترطيب فائق للبشرة، واحتوائه على نسبة عالية من الماء ، فإن الخيار وحده لن يكون قادرًا على الحفاظ على بشرتك رطبة جيدًا.