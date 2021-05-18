الهند تسجل أعلى حصيلة وفيات يومية بفيروس كورونا

محمد الفلاح - الثلاثاء 18 مايو 2021

أعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم الثلاثاء تسجيل 4329 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.



وتعد هذه الحصيلة أعلى حصيلة وفيات يومية بفيروس كورونا منذ بدء الجائحة.

وبذلك يبلغ إجمالي حالات الوفاة 278 ألفا و719 حالة.

ونقلت صحيفة تايمز اوف انديا عن الوزارة القول إنه تم تسجيل 263 ألفا و533 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

واليوم هو اليوم الثاني على التوالي الذي تسجل فيه الهند حالات إصابة يومية أقل من 300 ألف حالة.

وبذلك يبلغ إجمالي حالات الاصابة 25 مليون و228 ألفا و996 حالة.