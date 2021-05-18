شكرا لقرائتكم خبر عن هل يوجد تمارين رياضية أو أدوية لزيادة طول القامة؟.. استشاري يجيب والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضح الدكتور عاصم مخدوم، أن ما يتم الترويج له من أدوية أو تمارين رياضية لزيادة الطول ما هي إلا دعاية مضللة وهدفها فقط مادي.

وقال مخدوم، في مقطع فيديو عبر حسابه في “تويتر”: “إذا كان المريض قبل سن البلوغ ومرحلة الطفولة أو صفائح نمو العظام لم تغلق بعد، لابد أن يزور المريض طبيب أطفال لمعرفة سبب قصر القامة، مضيفا أن هناك مشاكل متعلقة بقصر القامة لها علاج بالأدوية”.

وأضاف د. عاصم مخدوم: “إذا تعدى الشخص مرحلة البلوغ فالحل لإطالة القامة يكون من خلال الحل الجراحي”.