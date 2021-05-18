فتح الباب لتلقي جرعة إضافية من لقاح "سينوفارم" ضد كورونا في الإمارات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في الإمارات، أنه تم فتح الباب للجمهور لتلقي جرعة داعمة إضافية من لقاح سينوفارم ضد كورونا للأشخاص الحاصلين على اللقاح سابقًا.

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وأضافت عبر حسابها على "تويتر" أن الجرعة تمنح للذين أكملوا أكثر من 6 أشهر على الجرعة الثانية، مضيفة أن الأولوية لكبار السن والأشخاص المصابين بأمراض مزمنة.



وأعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، الثلاثاء، تقديم 104,593 جرعة من لقاح "كوفيد-19" خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها، حتى الثلاثاء، 11,594,068 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 117.23 جرعة لكل 100 شخص.

ويأتي ذلك تماشيا مع خطة الوزارة لتوفير لقاح "كوفيد-19" وسعياً إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس "كوفيد-19".