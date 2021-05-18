اضطرابات الصحة العقلية لدى المراهقين.. 10 علامات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بالتزامن مع إحياء شهر التوعية بالصحة العقلية، الذي يوافق مايو من كل عام، سلط المختصون الضوء على الاضطرابات العقلية التي تصيب المراهقين.

ورغم أن كثيرين يعتقدون أن المراهقة واحدة من أجمل المراحل العمرية وأكثرها تفاؤلاً في حياة أي شخص، فإن المختصين كشفوا عن معاناة 1 من كل 5 شباب من اضطرابات خطيرة في الصحة العقلية.



ومن أبرز أنواع الأمراض والاضطرابات العقلية: إجهاد ما بعد الصدمة (PTSD)، الاكتئاب، اضطراب القلق المعمم، الفِصَام العقلي، اضطراب التّكيف، الاضطراب ثنائي القطب، اضطرابات الأكل، تعاطي المخدرات واضطراب استخدام المادة.

معظم مشاكل الصحة العقلية التي يتم تشخيصها لدى الشباب تبدأ من فترة المراهقة، وتكمن أهمية إدارة مشاكل الصحة العقلية لدى المراهقين في تأثيرها على أدائهم المستقبلي بمختلف المجالات، مثل العلاقات الشخصية والاجتماعية وحتى العملية.



”الخليج 365” تسلط الضوء على كل ما يتعلق باضطرابات الصحة العقلية لدى المراهقين وأهم العلامات على الإصابة بها.

حقائق عن الصحة العقلية لدى المراهقين





الصحة العقلية تعني مدى صحة عقلك التي بالتبعية تؤثر على الطريقة التي تفكر بها وتشعر بها، وهي جزء من الصحة العامة للشخص، ومن الضروري تسليط الضوء عليها للبحث عن طرق للتحسن والعلاج.

ويركز شهر التوعية بالصحة العقلية على أهمية الاعتناء بأذهاننا بقدر ما نعتني بأجسامنا، لأن الصحة العقلية مهمة لصحتنا الجسدية والعكس صحيح.

ووفقاً لمنظمة الصحة العالمية فإن الاكتئاب يعد أحد الأسباب الرئيسية المؤدية إلى المرض والعجز في صفوف المراهقين، وفي أسوأ حالاته يقود إلى الانتحار.

وذكرت المنظمة في تقرير رسمي، نشر بتاريخ 28 سبتمبر/أيلول 2020، أن "الاكتئاب يعد رابع الأسباب الرئيسية المؤدية إلى المرض والعجز في صفوف المراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و19 سنة، والسبب الرئيسي الخامس عشر بالنسبة للمراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 10 سنوات و14 سنة".

وأضافت: "يشكل القلق تاسع الأسباب الرئيسية المؤدية إلى المرض والعجز في صفوف المراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و19 سنة، وسادس الأسباب الرئيسية بالنسبة للمراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 10 سنوات و14 سنة".





أيضا يعد الانتحار وإيذاء النفس ثالث سبب للوفاة عند الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و19 عامًا، طبقا للمنظمة.

وقالت في تقريرها: "تشير التقديرات إلى أن 62000 مراهق ماتوا في عام 2016 نتيجة لإيذاء النفس، ويعد الانتحار ثالث الأسباب الرئيسية المؤدية إلى الوفاة في صفوف المراهقين الأكبر سناً (الفئة العمرية 15-19 سنة)".

وأضافت: "ما يزيد على 90% من حالات الانتحار في صفوف المراهقين تتعلق بمن يعيشون في بلدان منخفضة أو متوسطة الدخل"، موضحة أن نحو 90% من المراهقين في العالم يعيشون في هذه البلدان المنخفضة أو المتوسطة الدخل.

ورأت أن عوامل الخطر المؤدية إلى الانتحار متعددة الأوجه، وتتراوح بين تعاطي الكحول على نحو ضار، والتعرض إلى إساءة المعاملة في مرحلة الطفولة، والوصم الذي يمنع من التماس المساعدة، والعقبات التي تعيق الحصول على الرعاية والوسائل التي يحتاجون إليها.

واختتمت: "يشكل التواصل بخصوص السلوك الانتحاري عبر وسائط الإعلام الرقمية مصدر قلق حديث العهد لهذه الفئة العمرية".

علامات اضطرابات الصحة العقلية لدى المراهقين





وكشف موقع southtahoenow الأمريكي أن 1 من كل 5 مراهقين يعاني من اضطراب خطير في الصحة العقلية، موضحا أن الأكثر شيوعًا هو الاكتئاب واضطرابات القلق واضطراب تعاطي المخدرات.

وربط الموقع المختص بين وجود تأخير بين ظهور أعراض المرض العقلي والعلاج مدته 11 عاماً في المتوسط، وتصدر الانتحار قائمة أسباب الوفاة بين المراهقين.

ونقل عن مركز السيطرة على الأمراض الأمريكي قوله إن "الانتحار هو السبب الرئيسي الثاني للوفاة بين المراهقين، حيث تحاول الإناث 3 مرات أكثر من الذكور، بينما يكمل الذكور الانتحار 4 مرات أكثر من الإناث".

تتضمن العلامات التحذيرية الشائعة للصحة العقلية للمراهقين ما يلي:



• الشعور بانتظام بالغضب الشديد أو القلق الشديد.

• صعوبة النوم أو الأكل.

• فقدان الاهتمام بالأنشطة التي كانوا يستمتعون بها.

• عزل أنفسهم وتجنب التفاعلات الاجتماعية.

• المعاناة من الحزن المطول بعد الفقد.

• ممارسة وسواس الأكل.

• الشعور بأن أذهانهم ليست ملكهم.

• إيذاء أنفسهم أو الآخرين وتدمير الممتلكات.

• فقدان الطاقة.

• الشعور بفقدان السيطرة على العواطف.



