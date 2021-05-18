شكرا لقرائتكم خبر عن عدم انتظام ساعات النوم قد يصيبك بالهلاوس والخيالات وزيادة المشاعر السلبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جميع الدراسات التى تحدثت عن كفاءة النوم أكدت أهميته لصحة أجهزة الجسم، وأن الأشخاص الذين يتمتعون بنوم هادئ ومنتظم، يشعرون بالسعادة فى نهار اليوم التالى، ودائما ما نجدهم يتحدثون عن أهمية النوم لعدد ساعات كافية يوميا حتى يشعر الشخص بالراحة والسعادة.

قدم موقع brightside تقريرا عن بعض المشكلات التى قد تحدث للجسم بسبب عدم انتظام ساعات النوم وهى :

مشاكل الغفوة



الغفوة أثناء العمل

الغفوة فى غير وقتها من أكبر وأكثر المشكلات التي تحدث بسبب قلة النوم، وقد تجد نفسك قد ذهبت في غفوة في أي وقت وأي مكان دون أن تشعر، حتى وإن كنت فى أوقات عملك الرسمية، أو أثناء أدائك لمهمة عمل، أووقت قيادتك للسيارة، لذا فإنه يجب أن الاهتمام بضرورة التحكم في مواعيد النوم حتى لا تزداد المشكلة وتخرج عن السيطرة.

زيادة المشاعر السلبية



مشاعر سلبية لعدم كفاءة النوم

عدم انتظام ساعات النوم دائما ما يؤدي إلى المعاناة من مشاعر سلبية مختلطة وغير مفهومة، علاوة على الشعورالدائم بالمزاج السيئ، وصاحب هذا المزاج يصعب عليه الابتسام طوال نهار اليوم التالى أورسم أى تعبيرات إيجابية على وجهه.



قلة النوم تظهرك بوجه شاحب

التعرض للخيالات والهلاوس :

قلة ساعات النوم يجعلك تقضى وقتا طويلا من الطبيعي بلا نوم، وهذا قد يجعل الإنسان يعاني من بعض الاضطرابات ،فقد يتوهم الشخص الذى ظل لفترة بدون نوم أو عدم انتظام نومه أن هناك شخص أو أشخاص أمامه، أو يعتقد أنه قابل شخصا ما وهو لم يره من الأساس... يقول علماء النفس إن هذه الأعراض تختلف بحسب الوقت الذي قضاه الشخص من دون نوم، فقد تكون مجرد خيالات بسيطة، أوقد تزداد المشكلة وتتحول إلى مرض نفسى

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التأثير السلبي على الذهن:



قلة النوم يؤثر على أدائك الذهنى

من الآثار بعيدة المدى التي تحدث نتيجة قلة النوم المعاناة من الشيزوفرينيا وربما بعض الأمراض العقلية مع مرور الوقت، وقد أثبتت الدراسات أن أقل شيء قد يحدث نتيجة قلة النوم هو عدم قيام العقل من أداء وظائفه الطبيعية أوأن تنخفض قدرة الشخص على الاستيعاب والتركيز، وقد يستمر ذلك لفترة ليست بالقصيرة.