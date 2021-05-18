شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تحاليل وفحوصات تساعد فى تشخيص النقرس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - النقرس من الأمراض التي تحدث بسبب التكوين المفرط لحمض البوليك في الدم، تُعرف هذه الحالة باسم فرط حمض يوريك الدم عندما تكسر أجسامنا البيورينات، فإنها تنتج حمض البوليك، توجد البيورينات بكميات كبيرة في الأطعمة مثل اللحوم العضوية والمأكولات البحرية والمرق، ويشخص الأطباء النقرس بناءً على أعراضك ومظهر المفصل المصاب، وفقا لتقرير لموقع "مايو كلينك":

الاختبارات التي تساعد في تشخيص النقرس ما يلي:

اختبار سائل المفصل: قد يستخدم طبيبك إبرة لسحب السائل من المفصل المصاب قد تظهر بلورات اليورات عند فحص السائل تحت المجهر.

فحص الدم: قد يوصي طبيبك بإجراء فحص دم لقياس مستويات حمض البوليك في دمك، وقد تكون نتائج اختبار الدم مضللة، يعاني بعض الأشخاص من ارتفاع مستويات حمض اليوريك، لكنهم لا يعانون من النقرس أبدًا ويعاني بعض الأشخاص من علامات وأعراض النقرس، ولكن ليس لديهم مستويات غير عادية من حمض البوليك في دمائهم.

التصوير بالأشعة السينية: يمكن أن تكون الأشعة السينية للمفاصل مفيدة لاستبعاد الأسباب الأخرى لالتهاب المفاصل.

الموجات فوق الصوتية: يستخدم هذا الاختبار الموجات الصوتية للكشف عن بلورات اليورات في المفاصل أو في الحصوات.

التصوير المقطعي المحوسب ثنائي الطاقة: يجمع هذا الاختبار صور الأشعة السينية المأخوذة من عدة زوايا مختلفة لتصور بلورات البول في المفاصل.

عوامل الخطر التي تؤدي إلى الإصابة بالنقرس

وتشمل هذه الشيخوخة والسمنة ومرض السكري من النوع 2 تلعب العلاجات الدوائية لأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم دورًا أيضًا، يمكن أن تزيد الجرعات المنخفضة من الأسبرين ومدرات البول من مستويات البول مما يزيد من خطر الإصابة بالنقرس.

الجنس والعمر: من المعروف أن الرجال ينتجون مستويات أعلى من حمض البوليك مقارنة بالنساء ومع ذلك، عندما تصل النساء إلى سن اليأس، ترتفع مستويات حمض اليوريك أيضًا وتتساوى مع مستويات الرجال.

الوراثة: إذا كان لديك تاريخ عائلي للإصابة بالنقرس، فمن المرجح أن تصاب به أيضًا.

الرصاص: إذا كنت قد واجهت تعرضًا مزمنًا للرصاص ، فمن المرجح أن تصاب بالنقرس.

السمنة: عند زيادة الوزن أو السمنة، يوجد المزيد من أنسجة الجسم في جسمك هذا يعني أن إنتاج حمض اليوريك سيكون أعلى أيضًا لأنه سيكون هناك المزيد من النفايات الأيضية التي ينتجها الجسم إلى جانب ذلك ، عندما تكون بدينًا، فمن المرجح أن يواجه جسمك الالتهابات لأن زيادة الدهون في الجسم تؤدي إلى مستويات أعلى من الالتهابات الجهازية.