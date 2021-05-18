إليكم فوائد حقن البوتوكس الطبية!

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 18 مايو 2021 04:09 مساءً - منذ ساعتين

يظن الكثيرون أن البوتوكس يستخدم فقط لإخفاء التجاعيد أو جعل الشفتين تبدوان أكثر امتلاء، إلا أنه في الواقع له أيضا مجموعة من الاستخدامات الطبية، منها التالي:

-الصداع النصفي: “يحدث الصداع النصفي أحيانا بسبب توتر شديد في عضلات الوجه وفروة الرأس”، ويمكن أن يساعد البوتوكس في إضعاف هذه العضلات مؤقتا، ما يؤدي إلى تحرير التوتر.

-متلازمة المفصل الفكي الصدغي (TMJ): تحدث متلازمة المفصل الفكي الصدغي عندما لا تعمل العضلة التي تربط الفك بجمجمتك بشكل صحيح، ما يسبب الألم وصعوبة في المضغ. وهناك العديد من أسباب الإصابة بمفصل الفك الصدغي، بما في ذلك صرير الفك أو صرير الأسنان، غالبا أثناء النوم. ويمكن أن يساعد استرخاء هذه العضلة بالبوتوكس على التخلص من التوتر في الفك وتخفيف الألم.

-التعرق المفرط: يمكن حقن البوتوكس في أي مكان يكون لديك فيه تعرق مفرط، عادة في فروة الرأس أو الإبط أو الفخذ أو اليدين أو القدمين، حيث يتم التحكم في التعرق عن طريق غدد ملفوفة في العضلات، لذا فإن لمس البوتوكس عضلات الغدد العرقية سيوقف إنتاج العرق، وذلك بحسب “روسيا اليوم”.